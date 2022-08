Natalie Roser, az ausztrál fotómodell nemcsak gyönyörű, hanem kreatív lélek is: saját fürdőruhamárkával büszkélkedhet, melynek darabjait ő maga is szívesen mutatja be Instagram-oldalán.

Egyik friss fotóján azonban még bikini sincs rajta: anyaszült meztelenül nyúlt el a szigetország egyik festői szépségű tengerpartján, ahol szerencsére egy zseniális drónfotó is készült róla.

A 32 éves modell közel másfél milliós követőtábora értékelte a kitárulkozást: immár több mint 22 ezer lájk és több száz elismerő komment érkezett a szexi bejegyzésre.

És egészen közelről is nagyon rendben van...