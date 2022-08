Vilmos herceg és kislánya, Sarolta hercegnő közös videóban kívánt sok sikert az angol női válogatottnak, akik egy gól fölénnyel be is zsebelték a győzelmet. A királyi család rajongóit azonban nemcsak a kupa megszerzése hozta izgalomba, hanem az ominózus videó is, amelyen apa és lánya együtt látható.

Egyesek szerint ugyanis Sarolta hercegnő évről évre egyre jobban hasonlít Dianára, azaz a tragikusan fiatalon elhunyt nagymamájára. Mások szerint a kislány le sem tagadhatná szüleit, ugyanis magán viseli Katalin és Vilmos, így természetesen a nagyszülők vonásait is – írja az OK nyomán a life.hu.

Idén augusztus végén lesz 25 éve, hogy Diana walesi hercegné autóbalesetben az életét vesztette, de az eltelt több mint két évtizedben szinte semmit sem csökkent a rajongás iránta.