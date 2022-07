A 40 éves popsztár a múlt héten titokban találkozott a 75 éves Elton Johnnal egy Beverly Hills-i hangstúdióban, hogy elkészítsék a népszerű 1971-es klasszikus új verzióját.

"Ez Elton ötlete volt, aki Britney nagy rajongója. Felvették a „Tiny Dancer" remixét egy teljes duettként – hihetetlen" – nyilatkozta a zeneipar egy bennfentese, aki azt is elmondta, hogy a stúdió alkalmazottainak már lejátszották a felvételt, és mindenkinek nagyon tetszett. Megítélése szerint az új verzió a nyár nagy slágere is lehet.

Britney Spears 13 évnyi gyámság után térhet vissza a zenei életbe. Július 15-én az énekesnő megosztott egy Instagram-videót, amelyen 1998-as slágerének, a „...Baby One More Time"-nak új, pörgősebb feldolgozását énekli. A posztban azt írta a videhoz: „Sokáig nem osztottam meg a hangomat... talán túl sokáig."

A „Tiny Dancer"-t Elton John és Bernie Taupin írta. Eredetileg Elton 1971-es „Madman Across the Water" című albumán adták ki, majd kislemezként 1972-ben. 2021-ben a Rolling Stone 500 Greatest Songs of All Times (minden idők 500 legjobb dala) listáján a 47. helyre került.

Ha igazak a hírek, akkor Britney Spears pucér testének mutogatása helyett végre ismét a dalairól lesz híres. Az érintettek az ügyben nem nyilatkoznak - írja a Page Six nyomán a life.hu.