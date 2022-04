Jó ideje semmit sem lehetett tudni Demi Moore magánéletével kapcsolatban, de most úgy tűnik, végre lehullt a lepel!

A párizsi divathéten történt ugyanis, hogy a lesifotósok kiszúrtak egy magas, sármos férfit Moore oldalán. Sokáig nem is kellett találgatni, ugyanis kiderült, a rejtélyes férfi nem más, mint Daniel Humm, egy svájci séf, akinek több, előkelő étterme van: két New York-i, egy Los Angeles-i és egy londoni étterme is, emellett számos szakácskönyv szerzője. Humm 2017-ben társalapítója volt a Rethink Food nevű nonprofit szervezetnek, amely egy igazságosabb, fenntarthatóbb élelmiszerrendszer létrehozását tűzte ki céljául. A világjárvány 2020-as berobbanása után a szervezet napi 3000 ingyen étkezést biztosított a rászorulóknak New Yorkban.

Fülig szerelmes



Azután, hogy március elején együtt mutatkoztak, egy svájci tévének is nyilatkozott Humm, ahol nevetve ismerte el, hogy ő, és az 59 éves, Golden Globe-jelölt színésznő egy párt alkotnak, néhány hónapja randiznak. Ezzel egy időben első közös fotójuk is megjelent Humm Instagram oldalán.

Az interjúban Hummnak fülig ért a szája, és amikor megkérdezték tőle, hogy milyen érzés, hogy a szakmai teljesítménye helyett a magánéletével kerül címlapra, azt mondta:

„Csak kevesen vannak, akik ezt megértik, és meg tudják oldani. Így egyre kevesebben is vannak, akikkel működhet így a kapcsolat. De működik” – árulta a sztárséf.

Jobs özvegye után Demi



Humm korábban Laurene Powell Jobsszal, Steve Jobs özvegyével alkotott egy párt. A 46 éves férfinak három gyermeke van, és állítólag a közös baráti kör hozta őket össze Demivel. A Us Weekly szerint hiába a 13 éves korkülönbség, azonnal működött köztük a kémia. Egy bennfentes szerint „ördögi” humoruk és kalandvágyuk miatt a kezdetektől jól megértik egymást.