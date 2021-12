Idén Izraelben került megrendezésre a szépségversenyek csúcsa, a Miss Universe. Végül az első három lány sorrendje így alakult: az indiai Harnaaz Sandhu nyert, második helyezett a Miss Paraguay Nadia Ferreirát választották, őt követte Miss Dél-Afrika Lalela Mswane-t.

Így néz ki a győztes estélyibenForrás: AFP

A megmérettetés során bikinis, és estélyi ruhás válogató is volt, valamint interjúk is készültek a lányokkal. A győztes nő felhívta a figyelmet beszédében a nők szerepvállalásának fontosságára és egyenlőségükért való küzdelemre. Megtudhattuk azt is, hogy szabadidejében szeret jógázni, táncolni és főzni. Ráadásul még sakkozni is szokott.

... és így fürdőruhábanForrás: AFP

Az este során több emlékezetes momentum is történt, például négy évtized után először marokkói lány is a delegáltak között volt, illetve elsőként szerepelt lány az Egyesül Arab Emirátusokból – írja a People magazin.