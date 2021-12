De a Fields-tünetcsoport egyik legszomorúbb velejárója az, hogy a kommunikáció képességét is hátráltatja. A Fields-ikrek egy idő után már az önálló beszédre is képtelenné váltak, és jelenleg már csak különleges beszédszintetizátorral képesek érintkezni a környezetükkel. Emiatt állandó felügyeletre szorulnak, amit a családjuk ápolók segítségével old meg. De még az otthoni ellátásban is nem várt nehézségekbe ütköznek: 2017-ben egy újságcikk révén kértek segítséget, mert a házukat szerették volna kibővíteni a kert felé, hogy a lányok gyakrabban élvezhessék a szabad levegőt egy teraszon.