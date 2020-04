Akár 2-3 hónap alatt új, megfizethető otthont építhetünk a Proép-Technology Kft. segítségével, amely a könnyűszerkezetes házak mellett immár modulházakat is kínál. A cég a most megnyílt győri irodájában teljes körű hitelügyintézést is nyújt az otthonteremtőknek, illetve az érdeklődő ügyfeleknek.