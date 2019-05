Visszatérhetnek - Négyszáz adag rántott hal készült az 1958-ban kifogott utolsó szigetközi vándorhalból

„Május 13-án, az esti órákban két nagybajcsi halász, a Győri Előre Halászati TSz tagjai 102 kilós vizát fogtak kocahálóval a Nagy-Duna Bagaméri-ágában. Az utóbbi évtizedben egyetlen halász sem fogott Győr környékén ekkora halat. Bartalos László és testvéröccse (Bartalos Béla) egy órai fáradságos munka után emelte ki a mázsánál is nagyobb vizét, mely 230 centiméter hosszú volt, a halászok 2000 forintot kaptak érte" - adta hírül a Kisalföld, 1958. májusában.A tudósításból az is kiderült, hogy „a szürkebőrű halcsoda valószínűleg a Fekete-tengerből úszott fel megyénkig." A halat Győrbe, a Széchenyi téri halboltba szállították, onnan Budapestre vitték.Szó volt arról, hogy elküldik a brüsszeli világkiállítás magyar konyhájára, ahol 400 adag rántott halat készíthetnek belőle.A vándorhalakra emlékezve az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság elkészítette a kifogott viza sziluettjét, mely az ásványrárói halátjáró mellett kapott helyet.A vizák ugyanis már nem tudnak feljönni a szigetközi szakaszra – Magyarországon 1987. május 16. Pakson fogták a legutolsó magyar vizát, mely 180 kilogramm, 3 méter hosszú volt.A szigetközi vízpótló rendszerek kiépítésével, halátjárók létesítésével azonban jelentősen javultak az itt élő és vándorló halak életfeltételei.Németh József regionális vízügyi igazgató ezt a rendszert mutatta be: fenékküszöbökkel megemelték a vizet, amibe több helyen hallépcsőt építettek.Pannonhalmi Miklós szakértő az őshonos halak védelméről és vándorlási útvonaluk helyreállításáról beszélt. „A gyerekek talán majd átélhetik, hogy visszajönnek Szigetközbe a vizák" – utalt arra, hogy a Vaskapu átjárhatóságának kivitelezése 2024-ben indulhat Szerbiában. A viza halászatát betiltották, s a Duna is tisztább lett az elmúlt évtizedekben.A rendezvényre közel 100 tanuló érkezett Győr-Ménfőcsanakról, Győrszentivánról, a győri Richter- és a Bartók-iskolából. A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson Sopron Megyei Szövetségének segítségével 100 előnevelt kecsegét is telepíthettek a diákok a Dunába.