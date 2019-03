Viharos szél - Utánfutóval együtt borult egy kisteherautó az M1-esen Mosonszentmiklósnál, fa dőlt ki Csornán - fotók

Két megyében másodfokú riasztásokat adtak ki az erős szél veszélye miatt



Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint Győr-Moson-Sopron és Vas megyében vannak érvényben másodfokú riasztások, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém és Zala megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Azt írták: tovább erősödik, majd napközben a Dunántúl mellett egyre nagyobb területen viharossá fokozódik a déli, délnyugati szél. A legerősebb széllökések általában 60-75 kilométer/órásak lesznek, de a Dunántúl északnyugati felén 75-90 km/órás, egy-két helyen akár ezt meghaladó sebességű széllökés is előfordulhat. A légmozgás csak estétől csillapodik jelentősebben.



Estétől, késő estétől északnyugaton kis eséllyel zivatar is kialakulhat.

Eleinte Sopronban és környékén, később megyeszerte útra, vagy vezetékekre dőlt fákhoz, nagyobb forgalmi akadályt jelentő ágakhoz riasztották őket, de több helyen épületekben is keletkeztek kisebb károk, lehulló cserepekhez, szél által meglazított bádoglemezek eltávolításához vonultak, illetve vonulnak most is megyénk hivatásos, és több helyszínen az önkéntes tűzoltók is.Többek között Sopronban az Újteleki utcánál, az Ötvös utcában, illetve a Színház utcában a tetőn meglazult bádoglemezhez, lehulló cserepekhez vonultak, Hegykőn az iskolai étkező tetejéről a szél által megbontott bádoglemezt kellett eltávolítani. Mihályiban egy épületre dőlt fenyőfa a lakóház tetőszerkezetét is károsította, miközben egy vezetéket is leszakított. Beleden, Ravazdon, Enesén, Szilsárkányban is útra, vagy vezetékekre szakadt fákhoz riasztották a tűzoltókat. Győrben egy melléképület tetején a hullámpalát tépte fel a szél, Szilben az iskolai tornaterem teteje, valamint az iskola tűzfalának szigetelése is megrongálódott. A tűzoltók egymás után számolják fel a károkat, munkájukat az önkéntes tűzoltó egyesületek is segítik. A vihar okozta káresetek során személyi sérülés nem történt - tájékoztatott Ruskáné Takács Anita tűzoltó százados, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.Az M1-es autópályán felborult kisteherautó miatt a 139-es km-nél csak egy sáv járható, legalább fél óra az átjutás.- Az M1-es autópályán, Mosonszentmiklósnál a szél felborított egy autót az utánfutóval együtt. Rendőr még nincs a helyszínen, a torlódás egyre nagyobb. Kerüljön, aki tud! - írta szerkesztőségünknek olvasónk, aki fotókat is küldött:A 139-es km-nél sávzárásra és torlódásra készüljenek - írja az Útinform is. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint felborult egy kisteherautó csütörtök késő délelőtt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 144-es kilométernél. A balesethez a mosonmagyaróvári hivatásos és a lébényi önkéntes tűzoltók érkeztek ki. Elsődleges információink szerint a balesetben senki nem sérült meg.