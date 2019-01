Véradó bankett Dunakilitin - Grózer Ferencné 50 éve végez vöröskeresztes aktivista tevékenységet a településen

Fotó: Dunakiliti Község Önkormányzata

Mihályi Mária térségi koordinátor elmondta, hogy a térségben 5300 véradást regisztráltak 2018-ban.Dunakiliti a 23 településből álló csoportban és országos viszonylatban is kiemelkedő eredményt ért el az 593 véradással.Ezt a véradásszámot nemcsak a Sportcsarnokban szervezett évi háromszori véradással érte el Dunakiliti, hanem azáltal is, hogy a Veritas Kft. is csatlakozott a mozgalomhoz, és immár 2. éve minden műszak dolgozóinak szervez véradást. Köszönet ezért a gyárvezetésnek, Bánfi Mihály és Richard Grobauer igazgató uraknak és Stencinger Ildikónak, aki mindezt megszervezi pontos időbeosztással, tolmáccsal, pihenőidővel.A véradások szervezője Dunakilitin Sebőkné Szitás Viola. Az ő legfőbb segítője pedig Holzschuszter Lászlóné. Minderről már a Magyar Vöröskereszt Dunakiliti Szervezetének titkára, Szitás Péterné beszélt, aki évet értékelt, és megköszönte minden aktivista segítségét.Külön kiemelte és szép ajándékkal jutalmazta Grózer Ferencnét, aki 50 éve végez vöröskeresztes aktivista tevékenységet a településen.19 évesen kezdte és a most 69 éves munkatárs ott volt minden jelentős programon, ahogy azt az ajándékba adott album is bizonyítja. Kovács Andor Tamásné polgármester szintén köszöntötte az ünnepelteket, kiemelve, hogy a véradásokra testileg-lelkileg fel kell készülni az érintetteknek, nekünk pedig vezetőknek ki kell fejeznünk hálánkat az önzetlen cselekedetért.Külön köszöntötte és jó egészséget, hitet, kitartást kívánt az ötvenéves jubileumot ünneplő Grózer Ferencnének. Ilyen még nem volt a szervezet életében Dunakilitin. Álljon tehát példaként a fiatalok előtt! Annál is inkább, mivel a dunakiliti iskola a Magyar Vöröskereszt bázisiskolája.Az ünnepség finom vacsorával és hajnalig tartó zenés mulatsággal folytatódott.Forrás: ​Dunakiliti Község Önkormányzata