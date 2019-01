Védőernyő alatt van a mosonmagyaróvári könyvtár

Pázsit Marianna, a városi könyvtár szakmai vezetője mesélt nekünk a könyvek és a könyvtár új életéről.

Tanfolyamokat szerveznek



A Huszár Gál Városi Könyvtár folytatja az internethasználói tanfolyamok szervezését is. A húszórás kurzusokra a könyvtári tagságon kívül még 2000 forint ellenében lehet jelentkezni a 96/219-887-es telefonszámon, valamint személyesen a könyvtárban is.

Csiszár Péter, a Flesch Károly Közművelődési, Kulturális, Könyvtári és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Flesch Károly Nonprofit Kft.) vezetője a Kisalföld érdeklődésére elmondta: csak a tulajdonos változott. Január 1-jétől már a Huszár Gál Városi Könyvtárral összevontan működnek.– A gazdasági feladatokat mi látjuk el, a könyvtárban már csak a szakmai munkára kell figyelniük – szögezte le Csiszár Péter. Hozzátette: a könyvtár önkormányzati kapcsolódása megmarad, hiszen a Flesch nonprofit kft. is teljesen városi cég.– Mi a gazdasági és adminisztratív feladatokat látjuk el, s a kommunikációs erőforrásainkkal a könyvtár munkáját is segítjük – tette hozzá.A szakmaiság ugyanolyan magas színvonalú marad, mint amilyen eddig is volt.Csiszár Péter megerősítette: 2019-ben a fűtésrendszert és a nyílászárókat is kicserélik. A nyár folyamán mind az energetikai, mind a polcrendszer és a burkolatok cseréje megtörténik. Így reményeik szerint szeptembertől egy megújult épület várja az olvasókat.– A szakmaiság ugyanolyan magas színvonalú marad, mint amilyen eddig is volt. Mi csak egy védőernyő vagyunk a könyvtár számára – fogalmazott Csiszár Péter.– Ez a változás a téka 3757 regisztrált olvasóját nem érinti. Az olvasók regisztrációjának áraiban sincs változás, 1200 forint évente. Az átszervezés után is önálló marad a szakmai működésünk. Tavaly a téka intézményvezetője, helyettese és gazdasági vezetője is nyugdíjba ment. Az ő feladataikat a Flesch átvette, költségvetésünkkel együtt. Mi a szakmai feladatokra koncentrálunk – erősítette meg Pázsit Marianna, a Huszár Gál Városi Könyvtár szakmai vezetője.A munkatársak alkalmazotti jogviszonya viszont megváltozott. Eddig közalkalmazottként dolgoztak, most a Flesch nonprofit kft. lett mind a 14 átvett munkatárs munkáltatója.