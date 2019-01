Vándorfakanál - 18 csapat mérte össze gasztronómiai tudását Levélen

Kicsik is segítettek a töpörtyűsütésben a levéli fesztiválon.

A levéli önkormányzat dolgozói is fakanalat ragadtak, hogy töpörtyűt süssenek a polgármesterrel, Kiss Bélával.

2016-ban rendezté meg először Levélen a özkedvelt, bár lassan feledésbe merülő ínyencség fesztiválját. Akkor még kilenc csapat indult a megmérettetésen, idén harmadik alkalommal pedig már duplaannyi üstben sütötté ki a felkockázott zsírszalonnát. Tizennyolc elszánt tepertőrajongó csapat szállt versenybe. Önkéntes alapon mindenki azzal járult hozzá a rendezvény sikeréhez, amivel csak tudott: a forralt bor alapanyagát például a zsűri tagjai biztosítottá , a helyi polgárőr-egyesület pedig a szervezést vállalta magára. A nyugdíjas-egyesület fánkot sütött.Kiss Béla polgármester lapunknak azt is elmondta: a levéliek hisznek a hagyományok megtartóerejében. Büszké szokásaikra, s feladatuk ezeket továbbadni.A verseny tétje nagy volt: a győztes csapat Vándorfakanalat kapott, mellyel egy évig használhatja a „Levéli Töpörtyűsütő-mester" címet. A versenyző csapatok özött nagyrészt özépkorú baráti társaságok és családok szálltak ringbe. Így a kicsik is segíthettek a szüleiknek, nagyszüleiknek. A legidősebb versenyző 78 éves volt.A tepertőt bárki megkóstolhatta az asztaloknál. De tálcán is ínáltá örbe a ülönlegességeket. Előkerültek még a házi sütemények, sajtos rudak, de volt, aki forralt bort is észített a töpörtyűje mellé a látogatóknak.A versenyt végül a Stark család nyerte, akik Halásziból érkeztek a fesztiválra.