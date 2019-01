Újrónafő, ahol élni jó

Kertész Attila polgármester a település óvodájának felújított kapujánál.

„Ahol élni jó!" – olvashatjuk Újrónafő buszmegállójában. Kertész Attila, a település polgármestere hozzátette: – Jó, de ezért tenni is kell!Tesznek is, mert nagyon szorgalmasak az itt lakók. A jó gazda gondosságával igyekeznek tenni a saját környezetükért és falujukért. Ügyelnek egymás biztonságára, és segítőkészek az emberek, így évek óta nem volt számottevő bűneset. A kerékpártároló és buszmegálló környékét bekamerázták, hogy elejét vegyék a biciklik elkötésének, mert korábban történt már ilyen.A közel 860 fős település rendezvényeiről készült és a honlapon látható sok szép fotó is arról tanúskodik, hogy jó itt élni. A falu pedig egyre növekszik: a volt téeszmajor területén a tulajdonos 80 családi ház építésére alkalmas telek kialakításán, ingatlanfejlesztésen gondolkodik. Ha ez megvalósul, az elkövetkező években 300–400 lélekkel is növekedhet a lakosságszám.Kertész Attila lapunknak elmondta: az önkormányzat gazdálkodása és pénzügyi helyzete rendezett. A 2018-as év elején elfogadott pénzügyi tervben a fő szempont, hogy a falu működésére elkülönített összeg mindig rendelkezésre álljon, valamint legyen tartalékuk. A fejlesztések csak ezután következnek.Még így is térkövezték az óvoda belső járdáját, gyarapodott az udvari játszóeszközpark is, illetve indultak a Tanoda pályázaton is. A kétéves támogatási időszak lejárt, a hírek szerint ebben az évben újraindul a program. Addig is az önkormányzat saját erőből karolta fel a rászoruló gyerekek korrepetálását.A korábban megépített pavilon a sportpályánál tavaly is több rendezvénynek adott helyet. A rendezett terület világítással és vízellátással is bővült. Az ehhez kapcsolódó játszótéri részt még a családok kívánsága szerint tovább bővítenék.Nagy szükség volt a falu környezete és útjai karbantartásához szükséges gépekre – tudtuk meg a polgármestertől. – Az önkormányzat Várbaloggal és Mosonudvarral közösen karbantartó gépekre pályázott, s a nyár végétől rendelkezésükre is áll már az eszközpark.Civil szervezeteik 2018-ban is részesültek a község anyagi támogatásában. Az Újrónafői Általános Iskoláért és Óvodáért Közhasznú Egyesület kirándulást szervezett gyermekek részére, melyet az önkormányzat is támogatott. Az Árvácska Nyugdíjas Klubot, a motorosfesztivált, a nőnapot, a sportkört összesen közel 1 millió 770 ezer forinttal támogatták. A hagyományos rendezvényeiket is a községi farsangtól a mindenki karácsonyáig felkarolta az önkormányzat.Idén is számos tervüket szeretnék megvalósítani. Így az óvodaépület és a községháza fűtés- és energia-korszerűsítését, tetőjavítását. Járda- és útjavítások, új utcanévtáblák kihelyezése, a ravatalozó belső felújítása és a község arculatát meghatározó rendezettség fenntartása, parkosítás és területápolás a fő feladat.