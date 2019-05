Új lakók érkeztek a mosonmagyaróvári Futurába

Vass József, a Futura munkatársa mutatja a koronás levéllábú sáskákat a mosonmagyaróvári terráriumnál.

Levélvágó hangyák voltak az első első lakói a Futurának. Emeleteken keresztül nézhettük, ahogy rendezetten szállítják a levéldarabokat. A királynő elpusztulása után a kolónia lassan leépült.– Közel másfél éve az ázsiai eredetű szövőhangyák kerültek a helyükre. Náluk már három királynő van a kolóniában. Ez a faj a peték selyemszerű anyagából és faforgácsból hoz létre bolyt. Húsevők és lisztkukaccal tápláljuk őket – fogalmazott Vass József, a Futura szakembere.Rajtuk kívül élnek még az élményközpont terráriumában botsáskák, amelyeknek a száma az évek során már 100 fölé emelkedett. Hozzájuk érkeztek nemrég a koronás levéllábú sáskák, a botsáska egyik faja. Testük rendkívül változatos, a botsáskák faágakra, míg a levéllábúak a levelekre emlékeztetnek.– Jól megférnek egymás mellett. Szűznemzéssel is képesek szaporodni, amiből minden esetben hím egyed születik. Ez a fennmaradásuk egyik titka. Növekedésnél vedlenek, tehát a külső vázat levedlik. A rovarokra jellemző még, hogy a nőstény nagyobb, mint a hím. Akár húsz centiméterre is megnőhet, míg a hím csak feleekkorára. Igényeiket tekintve is hasonlóak a botsáskákhoz. A trópusokról származnak és a párás, meleg terráriumot szeretik. Növényevők és tölgylevéllel, szederlevéllel táplálkoznak. Éjszakai életet élnek, ezért látogatóidőben alig vagy csak komótosan mozognak – foglalta össze az érdekes tudnivalókat a szakember.Minden gyermek nagyon csodálkozik, mikor meglátja őket, mert ezek a rovarok nagyon hasonlítanak a faágakra és a levelekre.Szomszédaik pedig az achát vagy afrikai óriáscsigák, amelyek már egy éve növekednek a mosonmagyaróvári terráriumban. Ez az egyik legnagyobb szárazföldi csigafaj.