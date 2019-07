Új lakásban kezdhetnek új életet

Maxim Sándor négy gyermekével és párjával lehetnek az egyik kiléptető lakás első lakói. 2005 óta fogad a mosonmagyaróvári Családok Átmeneti Otthona rászoruló családokat, amelyek elveszítették a tetőt a fejük fölül. Most két pályázat keretében korszerűsítették a Barátság utcai épületet. Külső férőhelyeket is kialakítottak a Szent István úton egy önkormányzati ingatlanban. A 147 millió forint összértékű beruházást szerdán adták át hivatalosan, Nagy István agrárminiszter jelenlétében.

– Az emberben kettős érzés munkál ilyenkor. Az egyik a gyarapodás felett érzett örömé, az, hogy egy sikeres beruházás átadóján lehet jelen. A másik a szomorúságé, hogy szükség van az ilyen intézményekre – hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselője. Az agrártárca vezetője felajánlotta az udvarban lévő kiskert telepítéséhez és gondozásához a szükséges eszközöket és vetőmagokat.



Iváncsics János mosonmagyaróvári alpolgármester gratulált a beruházáshoz: a város által felajánlott romos épületek ugyanis igazi otthonokként születtek újjá. Kopf Katalin, a mosonmagyaróvári Családok Átmeneti Otthona szakmai vezetője képekkel is illusztrálta, hogy honnan indultak tavaly márciusban. Amellett, hogy felújítottak két lakást, azokat teljesen be is bútorozták, eszközökkel szerelték fel. Az épületsor új tetőszerkezetet kapott, nyílászárókat és radiátorokat cseréltek.



Ugyanakkor a Barátság utcai telephelyen is zajlottak munkálatok: minden szobában beépített bútorokat helyeztek el, teljes fűtés-korszerűsítés valósult meg. Egy közösségi tér jött létre a terasz lefedésével, járólapoztak és festették a szobákat.



Az otthonban jelenleg 86 személyt, 24 családot fogadnak. Közülük két család költözhet az új lakásokba. Mentor segíti őket az életvezetésben, az ellátást pedig akár három évig is igénybe vehetik.



– Az intézményben lakó családok pályázhattak a külső férőhelyekre. Nyolcan érdeklődtek, a pályázati adatlap kitöltése, valamint 100 ezer forint kaució mellett vállalniuk kellett azt is, hogy a rezsit fizetik. Végül négy családot hallgattunk meg, közülük választottuk ki azt a kettőt, amelyek a működési engedély megszerzését követően – várhatóan hamarosan – beköltözhetnek a két lakásba – tudatta Dertyina Ildikó, a CSAO vezetője.



Maxim Sándor négy gyermekével és párjával néhány hónapja él a Családok Átmeneti Otthonában. „Ez egy nagy boldogság, hogy ebbe a szép lakásba költözhetünk!" – számolt be érdeklődésünkre az édesapa.