Új csarnokot avatott az Óvártej

Fotó: Stipkovits Veronika

A nagyon régen, 1903-ban alapított sajtgyár 2013-ban került az olasz Valcolatte családi cég tulajdonába. Másfél milliárd saját forintból épített új üzemcsarnokot az Óvártej Zrt., így bővítve termelőkapacitásukat. Amint azt a tegnapi üzemavatón Marco Fanzola vezérigazgató bejelentette, hosszú távú beszerzési megállapodást kötöttek a beszállítóikkal.A sajtgyártás évszázados mosonmagyaróvári hagyományaira emlékeztetett köszöntőjében Nagy István agrárminiszter. Hangoztatta: a fejlesztés nemcsak az Óvártej Zrt., a város, hanem a magyar agrárium számára is fontos lépés.A tárcavezető arra is emlékeztetett, hogy az iparágat érintő nehézségek ellenére sikerült stabilizálni az állattenyésztés, illetve a szarvasmarha-ágazat helyzetét. Hozzátette: az állatállomány 2011 óta rendületlenül növekszik, a felvásárolt tehéntej minőségén túl, a mennyiségében is jelentős pozitív változás érzékelhető.A politikus bejelentette azt is, hogy az agrárminisztérium egy újabb, 50 milliárd forintos pályázatot írt ki az élelmiszeripar számára. A felhívás keretében 40 milliárd forint az élelmiszer-feldolgozó üzemek, 10 milliárd forint pedig borászatok fejlesztésére használható fel.