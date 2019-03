Új bevásárlóközpont épül a Park Center mellé Mosonmagyaróváron

A napokban megkezdődött az új bevásárlóközpont kialakítása a Királyhidai úton.

Már tavaly érvényes építési engedéllyel rendelkeztek, s a napokban el is kezdődhetett a tényleges beruházás: új bevásárlóközpont épül a Park Center mellé a Királyhidai úton. A többmilliárdos projekt terveiről már egy éve is írtunk „Engedély van, még kérdés a beruházás" címmel a Kisalföldben 2018. március 16-án.Akkor a projektet bonyolító APC Invest Kft. képviselője, Ondré Péter arról számolt be, hogy a 25 ezer négyzetméteres területen mintegy 4500 négyzetméteren épül majd a bevásárlóközpont. Mindehhez mintegy 270 parkolót alakítanak ki.„Sajnos a helyi, azon belül is elsősorban a ruházati kínálat nagyon szűkös, ezért nagyszerű dolog lenne Mosonmagyaróvárra ismert, népszerű üzletláncokat hozni. Ismerve a helyi vásárlói szokásokat, megállapítható, hogy jelenleg a városlakók egy részének Ausztriába vagy Győrbe kell utaznia ruhát vásárolni. Ez nem jó a város gazdaságának és nem jó a városlakóknak sem. Egy ilyen beruházás érdemben hozzájárulna Mosonmagyaróvár további fejlődéséhez. Emellett munkahelyeket teremthetnénk és jelentős helyiadó-bevételhez jutnánk" – érvelt az ötlet mellett akkor a projektgazda.Úgy tudjuk, hogy az építkezést a nyár folyamán fejezik be, s őszre kinyithatnak az első üzletek. Információink szerint hat üzlethálózattal már megkötötték a bérleti szerződést. Eszerint Mosonmagyaróvárra érkezik számos világmárka. Összességében mintegy tucatnyi kereskedelmi egység kaphat helyet a területen.A beruházó – aki ma már az Agrármarketing Centrum ügyvezető igazgatója – üzleti titokra hivatkozva további kérdéseinkre a későbbiekben ígért választ.