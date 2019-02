Tűz Levélen: órákig lángolt az istálló, beszakadt az épület teteje - fotók

Tudósítónk a kigyulladt istálló közelében lakik, 200-300 méterre lévő házukban is érezni lehetett a füstszagot. Elmondása szerint a tűz előtt nagyon hangos, tűzijátékszerű pukkanásokat lehetett hallani, aztán kinéztek az ablakon, és látták, hogy lángol az épület. Pár perc múlva sorra érkeztek a tűzoltók, az eset fél 8 körül történt és még késő este is küzdenek a lángokkal. A József Attila utat az érintett részen teljesen lezárták, mellékutcára terelik a forgalmat.Olvasónk fotókat is küldött a helyszínről:

Korábban írtuk:

Egy négyszázötven négyzetméteres istálló ég teljes terjedelmében Levélen, a József Attila út mellett. Az épületben szalmabálák vannak, mellette egy elhagyott lakóépület áll. A mosonmagyaróvári hivatás tűzoltók három vízsugárral kezdték oltani a lángokat, segítségükre Lébényről, Csornáról hivatásos, Levélről önkéntes tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is elindult. Az épület teteje beszakadt, az egységek a munkálatok közben a lakóépületet is védik - írja a katasztrófavédelem.