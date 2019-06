Tűz a jánossomorjai hulladéklerakóban - égett a szemét

A tűzoltók öt vízsugárral, egy vízágyúval és két erőgéppel körülhatárolták a tüzet Jánossomorja külterületén, ahol korábban több száz négyzetméteren kapott lángra a kommunális szemétkupac a hulladéklerakónál. Mint arról korábban hírt adtunk, Mosonmagyaróvárról, Lébényről, Csornáról, Győrből és Pápáról hivatásos, Jánossomorjáról, Mosonszolnokról és Mosonszentmiklósról önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre.Az erősen vízhiányos terület miatt vízszállítók is voltak a szerek között, valamint egy emelő is a helyszínre ért. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett még jelenleg is tartanak a munkálatok.A katasztrófavédelmi mobil labor nem mért egészségre káros értéket.

