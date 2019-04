37 millió forintból újul meg és kap új funkciókat az évek óta elhagyatott kisbodaki gátőrház. Az országosan is egyedülálló vízi kultúrház helyet ad a kisbodaki vízisport-egyesületnek is, de információs pontot, ajándékboltot és csónakházat, illetve vízi oktató- és kutatóhelyet is terveznek benne, huszonegyedik századi megoldásokkal.