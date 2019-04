Tormának hitték egy súlyosan mérgező növény gyökerét egy mosonszentpéteri családban, két ember került kórházba

Forrás: JTV

A fiatal férj és anyósa ettek belőle, két óra elteltével elsőként az idősebb hölgy lett rosszul, majd hamarosan a férfi is. Mindkettőjüknél heveny hányás és hasmenés jelentkezett.Azonnal értesítették a helyi orvosi ügyeletet, megsejtve a mérgezést, amit a kiérkező orvos is igazolt.Dr. Mihályi Zsuzsanna ügyeletes orvos elmondta, "ilyen esetben nagyon fontos, hogy orvoshoz forduljunk, hiszen a méregtől a hányással, hasmenéssel nem szabadul meg a szervezet - bár sokan talán ezt gondolják. A mérgek egy része gyorsan felszívódhatott, ami további, komoly tüneteket is okozhat".A gyökerében a tormához hasonlító növény felhasználása mindenképpen könnyelműség volt, véli az orvos: hiába a saját konyhakertünkből való, ha valamiben nem vagyunk biztosak, inkább tartózkodjunk a használatától, hiszen számos virág, gyom hordoz mérgező anyagokat.Bár a növény gyökere valamennyire hasonlít a tormához, ám illata, íze nem. Már ez gyanús volt a családnak is, így szerencsére sokat nem fogyasztottak belőle. A doktornő hozzátette, a mérgező növény meghatározásában sokan siettek a segítségére, de a Péterffy Sándor utcai kórház toxikológiai ügyeletéről is megerősítették a gyanút.Az amerikai alkörmös elterjedt dísznövény, de városi kertekben inkább gyomként tekintenek rá. Azonban a növény minden része erősen mérgező: fitolakka-toxint, szaponin-glikozidot és fitolakkasavat tartalmaz. Bogyóinak nagy a betocián festékanyag-tartalma, ezért régebben borok színezésére is használták - ami mára tilos.Forrás: JTV