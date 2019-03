Több száz labda a gyerekekért Jánossomorján

Százhetven labdát adott át tegnap a jánossomorjai Binder a gyermekeknek.

Az év elején indította el a Példa egyesület Dobj egy labdát! elnevezésű kampányát. A kezdeményezést az a tény hívta életre, hogy egyre növekszik a túlsúlyos gyermekek száma (megyénk adatai az országos átlagnál is elkeserítőbbek). A mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozás számos betegséghez vezet. A civil szervezet idén az egészséges életmód népszerűsítését tűzte zászlajára és azt, hogy minél több gyermeket megmozgasson. A januári MKC–ETO kézimeccsre érkezőket arra kérték, hogy hozzanak egy-egy labdát. Akkor 239 pöttyös, foci- és kézilabda gyűlt össze. Aztán a ralirajongók is hozzájárultak a sikerhez, ők az écsi Rábaringre mintegy nyolcvan lasztit vittek.Az akcióhoz csatlakozott most a jánossomorjai Binder. A cég egyik dolgozója, Hardi Beáta a Kisalföldben olvasott a fenti témáról. Arra gondolt, hogy miután fontos a cégnél a társadalmi felelősségvállalás, ők is gyűjthetnének. Ötletét felkarolta a vezetés és a kollégái is, Csonkáné Felföldi Rozália közreműködésével. E kampány arca Lázár Jázmin, a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club ifjúsági csapatának ígéretes tehetsége lett. A kisvárosban több mint húsz éve tevékenykedő vállalkozás dolgozói nyolcvanöt labdát adományoztak, és ezt duplázta meg a cég. Mindezt a napokban a jánossomorjai iskolában adták átVida János, a négyszáz munkatársat foglalkoztató cég vezetője arról beszélt, hogy azért is álltak ki a dolgozójuk javaslata mellett, mert az olyan értékeket hordoz, mint az egészség és a fiatalság támogatása, s az szintén fontos, hogy mindezt helyben tehetik. Lőrincz György jánossomorjai polgármester elismerően szólt a Példa egyesületről, mely, mint mondta, nem szavakkal, hanem jó példákkal, kreatívan tesz a környezetért.Az önkormányzatok munkáját nagyban segítik az ilyen szervezetek. Kiemelte: büszkék lehetünk az MKC-ra és a Binder cégre is, mely a mindennapokban bizonyítja a társadalmi felelősségvállalást (legutóbb például a TeSzedd! akcióba is bekapcsolódtak). Horváth Cs. Attila, az MKC elnöke felelevenítette azt a januári meccset, melyen óriási élményként labdák százát dobták a pályára. Hozzátette: ők is igyekeznek visszaadni azt a sok szeretetet a köz javára, amit maguk is kapnak. Bella Zsolt jánossomorjai iskolaigazgató példaértékűnek nevezte az egyesület kezdeményezését. A Kisalföld kérdésére az intézményvezető arról is beszélt, hogy az iskolában több sportágat is kipróbálhatnak a diákok. Régóta folyik ott kézilabda-oktatás, akár országos eredményekkel.A tavaly az év emberének választott Deé Rita, a Példa egyesület elnöke kiemelte: az eddig összegyűlt labdák száma megközelíti az ötszázat. A térség óvodái és iskolái közül már több helyszínre sikerült vinni a lasztikból, és ezt a programot tovább folytatják. Áprilisban egy jótékonysági rendezvény teljes bevételét szentelik a célnak, s további támogatókat is várnak.– Május 5-én az egyesület tagjai maguk is megmérettetik magukat, hiszen a példamutatás és a pedagógiai szándék is szellemiségünk része. Így részt veszünk az SMR Szigetközi Félmaratonon. A tavaszi labdagyűjtés egyik kiemelt eseménye a május 18-án rendezett I. Példás Sport- és Egészségnap a Gyermekeknek, melyen ismét fókuszba kerülnek a sportok és a labdák is. Itt egészséges szűrőprogramokkal, számos sportággal és sok-sok élménnyel várjuk a gyerekeket egy ingyenes programmal – hívta fel a figyelmet az elnök.Miután a százhetven labdát birtokba vették a jánossomorjai gyermekek, mérkőzés kezdődött a helyi diákok és az MKC ifjúsági csapata részvételével.