Tizenhárommillió forintból tizenhét jutott a gyógyulásra

Az intenzív osztály dolgozóinak napi munkáját könnyítik meg a kampányunk során beszerzett eszközök.

Több hónappal a lezárása után is jó visszagondolni „Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" című kampányunk sikerére. Gyűjtésünket a Karolina Kórház intenzív osztálya javára indítottunk. Amint arról már többször írtunk, a kezdeményezés fő célja a másfél évtizedes betegfigyelő monitorrendszer cseréje volt. A több hónapos gyűjtés során 13,4 millió forint jött össze 406 adományozótól. A példaértékű összefogást és lakossági támogatást is jelzi, hogy ebből csupán harmincegy a vállalkozás s néhány önkormányzat, a többi viszont magánszemély. Ők valamennyien felismerték annak fontosságát, ha néhány ezer forinttal is, de hozzá kívánnak járulni a többmilliós, korszerű eszközökhöz. Kíváncsian indultunk hát a kórházba: mit sikerült beszerezniük az adománymilliókból?Kevesebb szövődmény– Nagy előrelépés az osztály számára, hogy akár országosan is ritkaságszámba menő eszközökkel is gazdagodhatott. Ilyen a két légzéstámogató, amelyekhez a beszállító ajándékként 40 darab, összesen 1 millió forint értékű, egyszer használatos légzőtárat adományozott – ezekből eddig egyébként kilencet használtunk el. A légzéstámogatót olyan betegeinknél használjuk, akik még nem igényelnek lélegeztetőgépet, illetve az arról való leszokást könnyíti meg. Ez a Magyarországon még kevésbé ismert és alkalmazott berendezés kevesebb szövődményt okoz, ezáltal a páciens további életét is befolyásolja – részletezte dr. Hidi Eszter osztályvezető főorvos.Szintén újdonság, hogy a külföldi és hazai intenzív osztályokon egyre szélesebb körben használt ultrahangot is bevezethették. A Mindray DC30-as típusú készülék új, korszerű konstrukció, kategóriájában kiemelkedő minőségű hasi és lineáris vizsgálófejjel.– Az intenzíven fekvő betegek diagnosztikus vizsgálatra való szállítása rendkívüli kockázattal jár és nem is veszélytelen. Az osztály saját ultrahangkészülékével már több beteget diagnosztizáltunk helyben, ám terápiás beavatkozásoknál is használtuk. Hiszen az intenzíves kezelés során a nagy érkanülálásokat is sokkal nagyobb biztonsággal tudjuk elvégezni. A műtői munkában pedig a perifériás idegblokádok szúrásánál is jól használható – számolt be dr. Hidi Eszter.Jó hír, hogy a betegőrző monitorrendszer is teljesen megújult: hét beteg melletti és központi monitorral. A jó minőségű és okosberendezésekhez új tartozékok is jártak, melyekre nagy szükség volt, hiszen a korábbiak már hiányosak voltak. A régi monitorokból egyébként kettő a sürgősségi osztály munkáját segíti (ott már artériás vérnyomásmérést is tudnak végezni), négy pedig a kardiológiára került.Dr. Hidi Eszter hozzátette: „Ugyan a kampány elsősorban a helyi és környékbeli vállalkozásokat célozta meg, felemelő érzés megélni, hogy ilyen sok magánszemély is az ügy mellé állt. Ezt a páratlan lakossági összefogást értékelte a két beszállító cég, az Anamed Kft. és a MedPlan Kft. Ők is jelentős kedvezményeket, ajándékként eszközöket adtak. Ennek köszönhetően tizenhárommillió forintért vásároltunk, ám tizenhétért kaptunk új gyógyító eszközöket" – zárta gondolatait az osztályvezető.– Nagyon köszönjük a Kisalföldnek e kampányt, mely a vártnál is sikeresebben zárult. Részben azért, mert be tudtuk szerezni mindazt a technikai eszközt, amit előzetesen elterveztünk. Másrészt azért is, mert a napilapban rendszeresen sok pozitív információ jelent meg az intézményünkről. Talán a legfontosabb pedig az, hogy nagyon sok jó visszajelzést kaptak dolgozóink munkájukra – vélekedett dr. Bertalan István főigazgató főorvos.– Az örökbefogadók nagylelkű támogatásával sikerült az összegyűjtött adományból betegfigyelő monitorrendszer lecserélése, légzéstámogató eszközök, ultrahang beszerzése. Köszönöm mindazok támogatását, akik megtiszteltek minket bizalmukkal. A gördülékenyebb betegellátással pedig az ellátás színvonala is javulhatott – hangsúlyozta az ötletgazda, dr. Fodor Gábor.