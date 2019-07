Táncolva őrzött népszokások

Harmincöt éve, 1984. augusztus 20-án lépett fel először Palenik József irányításával a Lajta néptáncegyüttes elődjeként a gyerektánccsoport.Azóta a táncoktató, oldalán feleségével, Balogh Tímeával generációkkal szerettette meg a néptáncot és azon keresztül a szigetközi hagyományokat is.A Lajta néptáncegyüttes ugyan gyereknéptánccsoportként indult, de városi néptáncegyüttessé nőtte ki magát.Egyesületté 1993-ban alakultak. A környező országok mellett már többek között Törökországban, Olaszországban, Észtországban, Franciaországban, Németországban is lehetőségük volt bemutatkozni.– A Lajta néptáncegyüttesben több korcsoporttal is foglalkozunk: az óvodások, alsós és felsős általános és középiskolások mellett felnőttcsoportban is táncolnak nálunk. Velük hetente próbálunk, s nyáron egyhetes edzőtáborokat szervezünk, idén Halászi mellett Tatán is. Évente legalább félszáz fellépésen mutathatják be tudásukat. Nemrég Mosonmagyaróvár lengyel testvértelepülésén jártunk, az elmúlt hét végén pedig Lendván léptünk fel – számol be az együttes művészeti vezetője.Az együttes repertoárjában megtaláljuk a szigetközi és a rábaközi táncokat is. Ugyanakkor az erdélyi Kalotaszegről is gyakran jönnek táncosok tanítani, illetve a helyszínre is ellátogatnak az autentikus forrásból meríteni.– A táncokon keresztül számos értéket találunk. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy mi magunk is példát mutassunk: hogyan lehet a huszonegyedik században a saját tájegységünk lelkét megőrizni. Keressük és kutatjuk a szigetközi hagyományokat, melyek a térség identitását is adják. Mi a tradíciókat nemcsak tanítjuk, meg is éljük azokat – hangsúlyozza Palenik József.Harminc éve jártak először Szentendrén. Azóta évről évre ellátogatnak a skanzenbe, ahol korabeli környezetben mutatják be a táncokat, illetve elsősorban a szigetközi népszokásokat, az ünnepekhez kötődő hagyományokat, de a hétköznapi élet, munka dolgait is. A húsvét és Márton-nap mellett az idei évben az adventre is készülnek.A táncos házaspár az együttes mellett már a legapróbb gyermekeket is bevezeti népszokásaink rejtelmeibe. Jelenleg majdnem hétszáz óvodással és iskolással foglalkoznak hatalmas elhivatottsággal és szeretettel Mosonmagyaróváron és környékén.