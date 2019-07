Tamás Milán, egy mosonmagyaróvári fiú volt a leggyorsabb a Győztesek Versenyén

A hetedikes kamasz a napokban ért haza Moszkvából, ahol Magyarországot képviselte a Győztesek Versenyén. Ennek a vetélkedőnek hagyományosan az orosz főváros ad otthont, és az onkológiai kezeléseket sikeresen megjárt 7–16 éves gyermekek mérik össze gyorsaságukat, ügyességüket.



Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvánnyal utazott a nemzetközi versenyre Tamás Milán, aki az Ujhelyi-iskola tanulója. 2017-ben egyébként szintén egy ujhelyis diáklány, a leukémiából gyógyult Rémay-Grafl Fanni csatlakozott a magyar csapathoz.– Milánnál kilenc és fél hónapos korában diagnosztizálták a neuroblasztómát. Folyamatosan lázzal és torokgyulladással küzdött, és lila folt jelent meg a szeme alatt. A győri kórházban állapították meg a betegségét, mely a mellékvesét érintette. Az egyik veséjét ki is operálták, s bár azóta meggyógyult, évente járunk ellenőrzésre – meséli Milán édesanyja, Tamásné Varga Hajnalka.A hetedikes fiú tavasz óta sportol a Mosonmagyaróvári Atlétika Clubban. Áprilisban Kiskőrösön is részt vett egy sakkversenyen, s a harmadik helyezése által kapott meghívást a moszkvai megmérettetésre.– Hatvan méteren indultam futásban, ahol bronzérmet szereztem, de nem sokkal előzött meg a fehérorosz és egy kirgiz vetélytársam. Ugyanakkor a magyarok közül a leggyorsabb futónak bizonyultam – árulja el a fiatalember, akit egy nemzetközi focicsapatba is beválogattak a Győztesek Versenyén. Kapusként így egy ezüstéremmel is hazatérhetett.Sakkban, úszásban és asztaliteniszben is kipróbálhatta magát.Ez volt az első külföldi útja, melyre nem a családja kísérte el. De mint mondja, a repülőút előtt megismerkedett az útitársakkal, akik közül már többeket barátként köszönthetett, hiszen már korábban táboroztak együtt.– Rövid moszkvai városlátogatásra is jutott idő, így láthattam a Vörös téren a Kremlt, de megtekintettük többek között a Spartak stadionját is. Indiai és bolgár barátokat is szereztem, akikkel azóta is levelezek – számolt be élményeiről Milán, akit a megnyitón az a megtiszteltetés ért, hogy ő vihette a magyar lobogót.