Szinte házhoz hozzák az élelmiszert

A gyorsfagyasztott termékeit már 1991 óta árusítja mozgóboltjaival Magyarországon egy cég, amelyet a falvakban már régóta jól ismernek. Ezért már több mint 28 éve nem kell külön autóba vagy buszra ülni egy csomag fagyasztott zöldségért vagy doboz fagylaltért, ami egyébként amúgy is megolvadna, mire hazaérnénk a boltból.Külföldön a hipermarketeknél már több mint 10 éve van házhoz szállítás. Mosonmagyaróváron és környékén pedig pár hónapja gyűrűzött be a szolgáltatás. Az interneten leadott rendelést házhoz hozzák Mosonmagyaróváron, a környező falvak közül azonban még csak pár településre. A Mosonmagyaróvár környéki 26 településből háromba szállítanak ki élelmiszert: Halászira, Máriakálnokra és Mosonudvarra.Egy-két községben már jól működő rendszerben dolgozik „mozgócipész", vagyis hetente egy-két napon a megszokott időben jön autóval és felveszi a javításra szoruló lábbeliket. A következő alkalommal pedig leadja a házunk előtt a megsarkalt darabokat. A rendszer jól működik a kisfalvakban.Pető Lászlóné nyugdíjas sokszor járt már az egyik hentesüzlet mozgóboltjában Levélen. – Többször is vásároltam náluk és mindig friss áruval jönnek. Közel van, nem kell a városba bemenni a húsért. Az idősebbeknek, akiknek kisebb a mozgási lehetőségük, ez nagyon jó szolgáltatás.Nemrég pedig már egy ismert pékség is bekapcsolódott a „házhoz szállító verseny"-be, mert hetente többször jön friss pékáruival egyes községekbe, mégpedig délután. Tehát már kenyérért sem lesz muszájautóba ülni némely településeken, ha frisset akarunk a vacsorához.A csomagküldő szolgálatokkal pedig szinte mindent házhoz kapunk még a legkisebb falvakban is. Akkor is, ha mi szeretnénk valamit elküldeni. Háztól házig küldhetünk csomagot. Az élelmiszer és az egyéb romlandó dolgok házhoz szállítása azonban csak most terjed, s a kisvállalkozásoknak fel kell majd venniük a kesztyűt, hogy versenyben maradhassanak.