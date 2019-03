Szeptember végéig lesznek korlátozások Hegyeshalomban, a vasúton

A rehabilitációra azért van szükség, mert az al- és felépítmények elavultak, cserére szorulnak és a tengelyterhelést is megnövelik 21 tonnáról 22,5 tonnára, így megszűnnek a forgalmat korlátozó lassújelek.Évente jóval több, mint húszezer tehervonat fordul meg Hegyeshalomban, ehhez jönnek hozzá a személyvonat és egyéb vonatok.A forgalom éves átlagban körülbelül napi 190 vonat: 56 személyszállító-, 98 tehervonat és 26 egyéb vonat – a 2018. januártól szeptemberig tartó időszak számadatai alapján.Ebben a vonatmennyiségben ugyanúgy benne vannak a Rajka–Gyékényes vonalon haladó tehervonatok, valamint a Csorna és Pozsony felé közlekedő személyvonatok, mint a Győr felől érkező és Szlovákia vagy Ausztria felé közlekedő személy- és tehervonatok, illetve mindezek ellenkező útirányú párjai.Sőt, még Rajka–Őrihódos viszonylatú vonatok is érinthetik az állomást. Azt szem szabad elfelejteni, hogy Hegyeshalomnak saját iparvágánya is van, a Perlmooser Kavics Kft. sajátcélú pályahálózata csatlakozik az állomás keleti végének vágányhálózatához.A negyed évszázada folyamatos megújuláson áteső hegyeshalmi amolyan kirakatvonal, hiszen itt lehetett egyes szakaszokon először menetrend szerint 160 km/órás sebességgel közlekedni az országban.Nem csoda, hogy a MÁV igyekszik csúcsformában tartani az Ausztria felé határállomásként is működő hegyeshalmi pályaudvart.Határmenti elhelyezkedése miatt az állomás egyes vágányain a felsővezeték-rendszert úgy építették meg, hogy a különböző áramnemek között átkapcsolható legyen, azaz igény szerint a Magyarországon használt 25 Kilovolt és 50 Herz váltakozó feszültségű betáplálás vagy az Ausztriában honos 15 Kilovoltos, 16,7 periódusú áram kerüljön az adott vágány feletti drótba.Nem volt ez mindig így, régen a nemzetközi vágányok egyik felét az osztrák, másik felét a magyar rendszerrel villamosították.Az Ausztria felől beérkező vonat mozdonya leeresztett áramszedővel begurult az állomásra, majd egy dízelmozdony lekapta a vonat elejéről és egy szabad vágányon áttolta vagy átszalasztotta az osztrák rendszerű felsővezeték alá.Dízel kitolózásból most sem leszünk híján, mert a tehervágányok kitérőit javítják vagy cserélik, emiatt a felsővezetékben ki kell kapcsolni az áramot. A tervek szerint június 17-étől szeptember 13-áig kell dízelmozdonyt használni, mert ezen időszakban (munkafázisonként eltérő vágánycsoportokon) csak leeresztett áramszedővel lehet közlekedni.Az állomási tartalék mellé egy további dízelmozdonyt rendelnek ide a kitolási feladatokra.Az átépítést bő fél év alatt végzik el, huszonhét munkafázisban. Ezek legtöbb része (június 17-étől) mindössze négy napig tart, de lesznek hosszabb időszakok is, amikor egy-egy adott feladaton dolgoznak a vasútépítők.Eleinte két–három vágányon lesz vágányzár a teherpályaudvaron, de a MÁV már erre az időszakra is javasolja, hogy a menetvonalakat az érintett vasúttársaságok Rajka, illetve Sopron határátmenetben rendeljék meg.Az első vágányzárat április 29-étől tervezik, de június 26-ától már a rendező hat vágánya (R11-től R16-ig) lesz kizárva, aztán július 3-ától hat napig az R1–R6 vágányok, a MÁV által készített prezentáció alapján.Az igazi megpróbáltatás augusztus 8-án kezdődik: augusztus 12-éig a vágányzár kizárja a teljes rendezőpályaudvari részt, így a tehervonatokat kerülő útirányon át kell közlekedtetni (itt megemlítenek egy ÖBB-vágányzárat is szeptember 3-áig), illetve ettől a naptól kezdve augusztus 23-áig a kavicsbányai iparvágány sem lesz használható.Ebben az öt napban az úgynevezett TEEM vágányok csak hosszúsági korlátozással lesznek használhatók. Augusztus 12-e és 23-a között ismételten csak néhány vágányon lesz vágányzár, de augusztus 23-ától szeptember 3-áig ismét a teljes rendezőpályaudvart kizárják.Szeptember 3-ától 7-éig osztrák feszültséggel a rendezőpályaudvar nem lesz járható. A végpont (Bécs) felől érkező vonatokkal a személy- és a rendező pályaudvarra, valamint a TEEM vágányokra csak leeresztett áramszedővel, illetve dízelvontatással lehet bejárni.Az induló tehervonatokat dízelmozdonnyal kell feszültség alá tolni, az anyag nem említi a személyvonatok dízelkitolózását.Az induló tehervonatok kitolása egészen szeptember 13-áig tart, majd szeptember 26-áig dolgoznak, így napi szinten minimum kettő, legfeljebb hat vágányon továbbra is korlátozások lesznek (valamelyik irányból nem lehet bejárni rájuk).Az nem biztos, hogy a munkálatok eredményeként a jelenleg lezárt vágányok ismét járhatók lesznek, viszont a rendezőpályaudvar első tizenkét vágányára vezető kitérők gatyába lesznek rázva, esetleg cserélve is lesznek, és néhány vágányon talán megszűnik az 5 km/órás lassújel.Mindenesetre a munkálatok miatt erősebb forgalomra kell számítani Sopron felé és Rajka irányába.A cikk forrása: Joó Ferenc, iho.hu