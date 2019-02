Szakmájuk legjobbjait köszöntötték Mosonmagyaróváron - galéria

A formailag megújult iparos díj, igazi mestermunka . Miként a díjazottak is sok-sok évnyi kimagasló munkájuknak köszönhetik elismerésüket. Tavaly óta piramis alakú kovácsoltvas golyókból álló díjat egy modernebb, a kimagasló tevékenységet jobban hangsúlyozó formai megjelenítés váltotta fel. A kovács tűzben edzett új szimbólumot Peres Zoltán lakatosmester készítette.Az Év Iparosa, Szakembere és Szolgáltatója kategóriákon túl átadták a Moson Vármegye oktatásáért-szakképzéséért elismerést és az Iparosságért különdíjat is. Az alapítók ezzel az döntésükkel az elméleti és gyakorlati oktatással kiemelten foglalkozó szakemberekre szeretnék ráirányítani a figyelmet. Magyar Iparosság Szolgálatáért díjban részesül Nagy Béla villanyszerelő mester.A Moson Vármegye oktatásáért-szakképzéséért elismerést Varga Ferencnek a, Hunyadi Mátyás Szakgimnázium és Szakiskola gépészmérnök-tanárának ítélték oda a díj alapítói. Az Év Iparosa 2018 díj kitüntetettje Andrássy Dénes villamosmérnök, Hegyeshalomból. Az Év Szakembere 2018 címet Tóth Ferenc a Kábelbarát Mérnökiroda Kft.-ből érdemelte ki, Mosonszolnokról. Az Év Szolgáltatója 2018 kategória díjazottja az Óvár Építőipari Kft. lett Mosonmagyaróvárról.A díjazottak tevékenységükkel kiérdemelték ezt az elismerést és környezetük is büszke lehet, hogy ilyen sikeres és eredményes vállalkozások működnek lakóhelyükön. A kiírók célja továbbra is az, hogy a díjazottak sikerén felbuzdulva évről évre egyre többen mérettessék meg magukat a Moson Vármegye Iparosa Díj révén is.