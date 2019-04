Rendezvényház színházterem nélkül

A Nap utcában a lakók kérésére alakították ki a forgalomlassító küszöböket.

Milyen lesz Mosonmagyaróvár új rendezvényháza? Erre a kérdésre Lukácsi Tamás építész adta meg a választ a képviselő-testület e havi soros ülésén. A tervező virtuális séta keretében kalauzolt az egykori Mofém-kultúrház körül.Amint arról már többször írtunk, a város megvásárolta a régóta üresen álló ingatlant, melyre félmilliárdos pályázatot is nyertek. A tervező arról beszélt, hogy a vártnál sokkal rosszabb állapotokkal találkoztak az ötvenes években emelt épületnél, melyet a hatvanas években bővítettek. A tartószerkezet és az épület diagnosztikai vizsgálatára is szükség volt. Kiderült, hogy az újabb, lapos tetős szárnyat állapota miatt költséges felújítani, ezért lebontják. A további épületrész is sok helyen beázik, tetőzetét is cserélni, illetve azbesztmentesíteni kell. 1985-ben újították fel utoljára, így hűtés-fűtése, elektromos hálózata is teljes korszerűsítésre szorul. A világítás- és hangtechnika egy részét is megoldják a pályázat keretében. A nyílászárókat cserélik, a falakat víztelenítik, a homlokzatot hőszigetelik.Korábban már Horváthné Pákozdi Emese, a leendő intézmény vezetője részletezte a Kisalföldnek az elképzeléseket. Most a tervező is kiemelte: a nagyterem klasszikus színházi előadásokra nem lesz alkalmas, viszont bálok és egyéb rendezvények helyszínéül szolgálhat. Az emeleti részen háromszintes páholyt alakítanak ki lépcsőzetes megoldással.A pályázatban a külső környezet megújítása, parkolók is szerepelnek a tervek között. Két elektromos autótöltőt is kiépítenek. A tervezői becsült költség 530 millió forint. Árvay István polgármester emlékeztetett: mivel a félmilliárd forintos pályázatba az eszközbeszerzés is beletartozik, így várhatóan a városnak pénzt kell szánnia a beruházásra.A Lucsony utcába tervezett társasházépítés ügyében kért szót Szabó Miklós (MPKE). A képviselő aggodalmát fejezte ki, hogy a tizenöt lakás és egy iroda által megduplázódik az egyébként is keskeny utcában lakók száma, s a forgalom is megnő. Véleménye szerint korlátot kell szabni az építtetők mohóságának.A polgármester viszont úgy látja, a Lucsony utca esetében nem beszélhetünk egységes utcaképről. A területre vonatkozó szabályozási tervet 2005-ben módosították utoljára. A településképi véleményt a társasházakra többszöri módosítás után adták ki.A városvezető szerint a jelen képviselő-testület inkább szigorított, mint enyhített az építési szabályokon.Szabó Miklós még a Duna-lakópark megközelíthetőségéről, a Várallyai utcában lévő fekvőrendőr vizsgálatáról is beszélt. Árvay István kifejtette, a városfejlesztési osztály már foglalkozik a témával. A csillapító küszöböt ott így át kell alakítani.Kovács Tamás a Nap utcai forgalomlassító küszöbökre világított rá. A polgármester ezekről elmondta: 33 ott lakó kérte a három forgalomlassítót, melyeket az előírásoknak megfelelően építettek ki.A szocialista képviselő még a mosonszolnoki út melletti illegális hulladéklerakásokra is rámutatott. A városvezető erre úgy reagált: a tájsebészeti program keretében eltávolítják a szemetet.