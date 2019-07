Ráfutásos baleset az M1-esen: öt autó ütközött Mosonmagyaróvárnál

Közúti közlekedési baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mosonmagyaróvár térségében szombat délelőtt. A jelenlegi adatok alapján öt személyautó ütközött a belső sávban, a balesetnek egy sérültje van, a mentők kórházba vitték.A forgalom a szemle és műszaki mentés ideje alatt a külső sávban, rendőri irányítás mellett halad. Az érintett útszakaszon torlódásra számítsanak!Az Útinform azt írja, aki teheti, korábban, a 160-as km-nél lévő mosonmagyaróvári kihajtónál térjen le az autópályáról, de a csomópontnál is araszolásra készüljenek. A fővárosig több szakaszon is telítettek a sávok, a frekventált csomópontok közelében is lassulásra, és torlódásra kell számítani.