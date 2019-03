Összefogással sikerült a költözés Máriakálnokon

Nem maradhat a jelenlegi helyén a védőnői szolgálat Máriakálnokon, mely az orvosi rendelővel működik együtt. Új helyszínnek a régi iskola egy szárnyát szemelte ki az önkormányzat, viszont pénz híján kérdés volt, hogy miből korszerűsítsék, alakítják át a termeket.



A legkisebb máriakálnokiakat köszöntötték a napokban. Fotó: Bánhegyi István – Megemlítettem ezen gondunkat egy helyi vállalkozónak, aki műanyag ablakok forgalmazásával foglalkozik. Ő ajánlotta fel elsőként, hogy az 1908-ban épült régi iskola két helyiségébe, ahol majd a védőnői szolgálat helyet kap, nyolc ablakot és ajtókat adományoz. Valaki vállalta ezek berakását, egy kőműves a kőművesmunkákat végezné el, míg egy másik az akadálymentesítést. Egy villanyszerelő szintén ingyen vállalja a munkákat. Egy helybeli egy íróasztalt kínált fel, a német nemzetiségi önkormányzat pedig a további szükséges bútorok megvásárlását. Szintén példaértékű, hogy a polgárőreink az idei önkormányzati támogatásukról mondtak le, hogy a várótermet is berendezhessük. Advent idején egyébként több hétvégén is jótékonysági forraltbor-mérést szerveztünk, és így 200 ezer forint gyűlt össze. Ezt egészíti ki az önkormányzat és vásárolja meg a még szükséges eszközöket, mint a speciális csap és mosogató vagy a nyomtató – mesélt az eddig nem tapasztalt mértékű összefogásról dr. Tóásóné Gáspár Emma polgármester.

A faluvezető arról beszélt, hogy idén 154 millió forintból gazdálkodik Máriakálnok. Mint mondja, gondot jelent, hogy több nagy cég bezárt, így jelentős összegű adótartozásukat nem tudják behajtani. Új vállalkozások bevonzására pedig nincs saját területük. Éppen ezért is a pályázatokban bíznak.



– Felmértük, hogy nyolc gyermeket íratnának bölcsődébe. Ezért vizsgáltuk ennek létesítését, akár egy teljesen új épületben, akár a régi iskola egy részének átalakításával. Mindkét beruházás olyan hatalmas összeg lenne, hogy pályázati forrással sem tudjuk vállalni. Jelenleg egyébként Mosonmagyaróváron és Halásziban fogadják a bölcsődéseinket. Tavaly 14 kisgyerek született a faluban, őket nemrég köszöntöttük. Minden családnak emléklapot és 50 ezer forint értékű babatámogatást adományoztunk. Idén januárban elértük a 2002-es lélekszámot – sorolta a faluvezető.



Dr. Tóásóné Gáspár Emma szerint telekértékesítésből is remélnek forrást. Ahová korábban az új orvosi rendelőt szánták (ám a TOP keretében erre nem nyertek), azt a területet adnák el. Ebből járdákat újítanak fel.

A Magyar Falu Program keretében pályáznak a kultúrház fűtéskorszerűsítésére, az orvosi rendelő felújítására, külső szigetelésére. Az óvodai udvar rendbetétele mellett játékokat is vásárolnának. A temetőben a ravatalozó előterét nagyobbítanák meg, s a közterület karbantartásához szükséges eszközöket is vásárolnának, s útfelújításra is pályáznának.



A LEADER-pályázatból a kultúrház udvarán egy 60 négyzetméteres fedett színt alakítanak ki világítással, közel ötmillió forintból. A sportpálya mellett egy kondipark létesül.



Malomdűlői fórum



A malomdűlői lakókat fórumra várják március 21-én délután 5 órától a máriakálnoki kultúrházba. Csapó Imre, az Aqua Kft. ügyvezetője a csatornázásról beszél majd, de szó lesz az üdülőövezetből lakóövezetté nyilvánítás lehetőségeiről is.