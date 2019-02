Női kézilabda - A magyar és a szlovák válogatott kapitánya is a helyszínen nézte az MKC - Kisvárda meccset

Fotók: mkcse.hu

"Érdekesnek ígérkezik ez a bajnoki mérkőzés – mondta a magyar válogatott, dán származású kapitánya Kim Rasmussen – és én minden csapatot szeretnék megnézni a saját csarnokán. Elsősorban ezért jöttem el Mosonmagyaróvárra, de természetesen a válogatott keretben számításba vett szélső Orbán Adrienn és kapus Pásztor-Horváth Bettina játékát is figyelem.""A számomra dupla öröm, hogy itt lehetek, mert kézilabda mérkőzésre és Magyarországra is mindig nagyon szívesen jövök – folytatta a beszélgetést Ján Packa. Ma pedig több válogatott játékosomat is láthatom, hiszen a hazai csapatból Bízik Réka, Lucia Gubikova és Simona Szarková, a vendégeknél pedig Marianna Rebicová is pályára léphet. Bízom abban, hogy egy magas színvonalú találkozót látunk majd, ahol ők is jó formában kézilabdáznak."A két kapitány várakozásai be is igazolódtak és ők élénk érdeklődéssel figyelték a találkozó első harminc percét. A néhány megjegyzésükből és kérdésükből pedig kiderült, hogy maximálisan ismerik a csapatokat, játékosokat és a magyar bajnokságot. A szünetben elmondták, hogy teljesen nyílt a találkozó, de Kim Rasmussen megemlítette, hogy megnyugtatóbb lenne az előnyünk, ha a félidő hajrájában kihasználtuk volna a helyzeteinket. Kiemelték, hogy fantasztikus a hangulat a csarnokban és ez nagyon pozitív hatással van a játékosok teljesítményére - olvasható a klub hivatalos honlapján Kim Rasmussen : "Hallottam már arról, hogy Mosonmagyaróváron nagyon szeretik szurkolók a csapatukat, de még így is nagyon meglepett ez az atmoszféra. Csináltam is néhány videó felvételt a szurkolókról a telefonommal azért, hogy ezt megörökítsem. Óriási plusz energiákat ad egy ilyen szurkolótábor egy csapatnak és ezt érezni is lehet a hazai gárda teljesítményén. Az MKC szervezetten és keményen védekezik és a támadások során is elég pontos és ezzel szerintem meg is lepte az inkább az egyéni képességekre építő kisvárdai csapatot."Ján Packa: "Nagyon tettszik a mérkőzés és azt gondolom, hogy a csapatok helyezéséhez képest a színvonal is nagyon magas. Az jól látszik, hogy a Kisvárda gárdájában sok kiváló kézilabdázó van, de én egységesebbnek érzem a hazai csapatot. Tapasztalt kézilabda edzőként pedig azt is tudom, hogy ilyen közönség bele tudja hajszolni a csapatát a győzelembe."A folytatásban a két szakembert is magával ragadta ez az izgalmas, sőt szinte a végtelenségig kiélezett mérkőzés. Ők is felállva tapsoltak a találkozó legszebb góljának, annak a kínai figurának, amikor Tilinger Tamara átadását, Bízik Réka váltotta gólra. Felszisszentek a remekül teljesítő kapusunk Scholtz Andrea sérülésénél és nagyon sajnálták, hogy nem tudta folytatni a játékot. A véghajrában pedig, a feladatuknak megfelelően igyekeztek ugyan semlegesek maradni, de maradjunk annyiban, hogy azt itt az MKC hazai mérkőzésein egyszerűen nem lehet!Ján Packa: "Sejtettem, hogy még fokozódni fog a feszültség a második harminc percben és így is lett. Még mi is nagyon izgultunk, pedig a szurkolókkal ellentétben mi csak külső szemlélőként figyeltük az eseményeket. Minden elismerést megérdemel a hazai gárda és nagyon örülök annak, hogy a szlovák válogatott játékosok is sokat tettek ezért a győzelemért. A számomra viszont örömteli volt Rebicova játéka is, hiszen talán ő nyújtotta a legjobb teljesítményt a kisvárdai csapatban."Kim Rasmussen: "Nagyon örülök annak, hogy itt voltam és így részese lehettem ennek a sportszerű és izgalmas bajnoki találkozónak. Természetesen sok szakmai tapasztalattal is szolgált ez a találkozó és láttam néhány igazán figyelemre méltó játékost a mosonmagyaróvári csapatban. Őszintén gratulálok az MKC gárdájának, mert a céljaik elérése szempontjából, két nagyon értékes bajnoki pontot szereztek. Egyértelmű, hogy szakmailag jó úton járnak és így kimondottan értékes tagjai a magyar élvonalbeli bajnokságnak. Azt a hangulatot, szenvedélyt és energiát ugyanis példaértékűnek tartom, amit itt Mosonmagyaróváron tapasztaltam."