Nemzetközi makettkiállítást rendeztek Mosonmagyaróváron - Fotók

Rengeteg érdeklődő tekintet fürkészte a szebbnél-szebb maketteket a hétvégén. Az aréna tele volt.

23. alkalommal rendezték meg a nemzetközi kiállítást és versenyt a Lajta-parti városban.Szombaton reggel megnőtt az autósforgalom az Aréna környékén és kilenc óra táján már szabad parkolót sem lehetett találni a közelben. Egymást követték Európa országainak rendszámtáblái. Az épülethez érve pedig már 12 nyelvű tájékoztató tábla várta a makett szerelmeseit.A Mosonmagyaróvári Makettező Klub és Egyesület főszervezésében minden év tavaszán a makettvilág a Lajta-parti városra figyel. A versenyen olyan kategóriákban indulhatnak a résztvevők mint harcjárművek, repülők, figurák, polgári járművek, hajók lekicsinyített másai.Nemcsak a versenyzők izgulhattak idén, hanem a szervezők is, mert az olimpia helyszínét elbíráló döntnökök is ellátogattak az arénába. Egresi András egyesületi elnök lapunknak büszkén számolt be az idei rendezvényről:

Bízunk abban, hogy megrendezhetjük majd a makettolimpiát. Az idelátogató zsűri szeptember közepén Hollandiában teszi közzé majd az eredményt. Egy baráti közösség egy apró kis makett boltnak köszönheti, hogy klubbá alakult az 1980-as években. Ma pedig már kiállítást szervezünk, ahova nemcsak Európából hanem a világ minden részéről érkeztek versenyzők és látogatók. 2278 versenymunkát neveztek az idei kiállításra. A 783 induló 40 országból érkezett. Bár az idelátogatók többsége beszél angolul vagy németül, de így is 12 nyelven van tájékoztatás: a versenykiírás, a helyszíni információk és térképet is elhelyeztünk a bejáratnál. Az információs pultnál is 12 nyelven kaptak válaszokat kérdéseikre az érdeklődők.

Európa legnagyobb makettversenye ez, mert, amit nálunk rendeznek Belgiumban, oda csak a szomszédos országokból szoktak makettesek érkezni és ők is általában 40-55 éves korosztály. Ez itt egy igazán nemzetközi verseny. ahová fiatalabbak, idősek és családok jönnek el. Van például 12 éves kor alatti kategória is. Ha itt már a gyerekek is maketteznek, akkor igazán van jövője ennek a hobbinak. Nagyon különleges a gyufaszálakból elkészített három méteres Titanik idén, hiszen a legolcsóbb alapanyagból fantasztikus makettet hozott létre az alkotó. Lehet 5 Euróból, de akár 200-300 Euróból is makettet készíteni "

Rudy Meir és Marijn Van Gils Belgiumból érkezett. Főként csatahajókat és tankokat készítenek.

A 67 kategóriában több korosztály képviselteti magát. A közel 100 fős zsűri értékelési rendszere szemrevételezésből és pontozásból áll. Fontos többek között a geometria, a festés, a ragasztás minősége és a történelmi hitelesség. Ezekhez minden makettezőnek a kiváló kézügyesség mellett rendelkeznie kell technikai és történelmi ismeretekkel. Az arany, ezüst és bronz érmek nyerteseit jegyzik majd makettező körökben."

Sok család látogatott ki a hétvégén a makettkiállításra. A mosonmagyaróvári Falussy János és unokája, a három éves Csanád is szemügyre vették a népszerű Titanicot.

Ők már évek óta visszajáró versenyzők, készítenek csatahajókat és tankokat is.- foglalták össze tapasztalataikat az idei rendezvényről.Főként első világháborús repülőket készít és negyedik alkalommal vesz részt a mosonmagyaróvári rendezvényen. Mindig nagy örömmel látogat el hozzánk és az éves naptárjában ez egy fix program már.A zsűri elnöke, Magó Károly a verseny részleteibe is beavatott minket:Vadász István szervező és zsűri tag arról beszélt, hogy a technika fejlődésével ma már számítógépes tervezéssel, 3D nyomtatással és lézervágással is készítenek maketteket. Tulajdonképpen a világ makettezőinek élvonala képviselteti magát ezen a versenyen és az itt szerezett díjnak nagy presztízs értéke van.Kézműves utca nyílt, magyaros ételeket kóstolhattak az érdeklődők. A gyermekeket ládavasút is szórakoztatta. A mosonmagyaróvári Falussy János és unokája, a három éves Csanád is szemügyre vették a népszerű Titanicot, miközben Mátyás, az idősebb testvér pedig már a sportcsarnok kígyózó soraiban csodálta az apró hajókat, tankokat és repülőket.