Nemcsak jók, még gyorsak is a mosonmagyaróvári tűzoltók

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szakmai versenyt szervezett hivatásos tűzoltóknak. Elméleti és gyakorlati feladatokban kellett teljesíteniük. Itt éppen a műszaki mentés folyik.

Győr, Kapuvár, Mosonmagyaróvár és Sopron hivatásos tűzoltói mérték össze tudásukat tegnap az Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedő megyei selejtezőjén. A Győri Műszaki SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnázium és Szakközépiskola tantermében és udvarán délelőtt kilenc órakor adták ki az elméleti és gyakorlati feladatokat. A diákok is figyelemmel kísérték az eseményt az iskola udvaráról.A látványos versenyben tapasztalt tűzoltók mérték össze tudásukat, akik az éles káreseteknél is kiemelkedően teljesítenek. Az iskola udvarán az egyik csapat műszaki mentést hajtott végre, ezzel egy időben egy másik tűzoltási feladatot kapott. A harmadik egység ezalatt tesztlapokat töltött ki az iskola egyik tantermében. Egy másik helyszínen, a Nap utca végén lévő iparterületen pedig vezetéstechnikai gyakorlatokat, gépjárműfecskendőkkel végzett feladatokat hajtottak végre a versenyzők. A szakmai zsűriben tűzoltósági, polgári védelmi felügyelők és megyei szakmai vezetők figyelték a versenyzők minden mozdulatát.– A résztvevőknek a valós élethelyzetekhez hasonló feladatokat kell megoldaniuk – közölte Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, aki a Győr- Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. – A feltételezett szituációk minden évben újak, a versenyzők csak helyben tudják meg, milyen szakmai feladatot kell megoldaniuk. Minden felszerelés, ami rendelkezésükre áll, rendszeresített, azokat bármikor tudniuk kell használni, s használják is nap mint nap a tűz- és káreseteknél. A feladatok mind a műszaki mentésnél, mind a tűzoltásnál összetettek voltak, több dologra kellett figyelniük és csapatban gondolkodva együtt megoldani azt. A versenyben a szakszerűség mellett az idő is számított, tehát nemcsak jól, hanem gyorsan is kellett dolgozniuk – foglalta össze Sallai Péter dandártábornok.Délután két órára az eredmény is megszületett. Idén augusztusban a legjobb eredménnyel végzett Mosonmagyar-óvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság csapata képviseli majd (immár negyedszerre) megyénket az országos döntőben.