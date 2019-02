Nem Dunaremetének, hanem egész Szigetköznek akarják a kikötőt

Marovics Géza, a település polgármestere beszélt az idei tervekről a dunaremetei kikötőben.

– Dunaremete azon kevés települések egyike, ahol az összes utca aszfaltozott. 2018-ban megújítottuk két kis hidunkat, a temető és a templom előtti részt pedig térköveztük. A kultúrterem belső tere is megszépült. A ravatalozót idén szeretnénk korszerűsíteni. Továbbá pályázatból egy felnőtt-rekreációs tornaparkot alakítunk ki a játszótér mellett – mondta Marovics Géza polgármester.Idén járdafelújítást is terveznek. Örömteli hír, hogy ehhez a pályázati pénz mellé mostanra az évek során összerakott önrészt is hozzá tudják már tenni.Idén újabb emléktáblát állítanak a hajóállomás megnyitásának 85. évfordulóján.Szeretnék a járdák mellett a ravatalozó épületét is rendbe hozni, s a temető térkövezését is folytatnák. Bíznak a Magyar Falvak Programban. Egyszerre pályáznak az orvosi rendelő és az önkormányzat épületének megújítására.– Eddig mindig elestünk a pályázati pénzektől, mert nem tudtuk összeszedni a szükséges önerőt. Bízom benne, a döntéshozók figyelembe veszik, hogy a környéken már minden falu kapott központi támogatást. Mi még nem – tette hozzá az elöljáró, aki elmondta: folytatják a kikötő környezetének megújítását is. Májusban asztalokat és padokat helyeznek ki a pihenni vágyóknak. Ezek a kivágásra ítélt platánok anyagából készülnek. A komp és kikötő üzemeltetési szerződése áprilisban jár le. Már most keresik az új beruházókat. Akár kishajós, akár 14 személyes csónakkal is.– Dunaremete hű lesz ahhoz, ami a kikötőbeli márványtáblán olvasható: „Isten nevében, Szigetköz népének." Ez kötelez minket: mi nem Dunaremetének akarjuk a kikötőt, hanem az egész Szigetköz népének. Idén újabb emléktáblát állítunk a hajóállomás megnyitásának 85. évfordulóján. Ez figyelmeztet a Duna elterelése nyomán elsorvadt hajóállomás mindenkori jelentőségére is – hangsúlyozta Marovics Géza.