Nagy beruházások fejeződtek be Jánossomorján

Mindenki megcsodálhatta az új tantermeket.

Nagy István agrárminiszter is kipróbálta az új kerékpárutat.

– Ahogy arról már többször is beszámoltunk, Jánossomorja egyik legnagyobb idei projektje a kerékpárút és kerékpársáv kialakítása volt összesen 348 millió forintból. Mára az építkezés befejeződött és örömmel használják is a helyiek. Igaz, ahogy tegnap Lőrincz György polgármester a hivatalos átadón fogalmazott, a nyitott kerékpársáv még sokszor meglepi az autósokat, ám lassan mindenki megtanulja, hogyan is kell ezeken a szakaszokon is biztonsággal egymás mellett közlekedni.Jánossomorja történetének egyik legnagyobb beruházását Nagy István agrárminiszter is méltatta. Ugyanígy Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke is. Hangoztatta: – Nagy örömmel fogadtuk, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pénzeinek elosztását a megyei közgyűlésekre bízták. Így nem Budapesten döntöttek egy-egy vidéki település sorsáról, hanem helyben.A Győri Tankerület az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében kapott pénzt a Klafszky-tagiskola felújítására, amelyet még az önkormányzat is kiegészített. Így mintegy 130 millió forintból újult meg az intézmény.Blazovicsné Varga Marianna tankerületi igazgató elmondta: az elmúlt időszakban közel négymilliárd forintnyi pályázati forrást nyert el a tankerület.A munkálatok júliusban kezdődtek meg a több mint 100 éves épületben, amely során többek között szigetelnek, villanyt szerelnek, felújítják a termeket, folyosókat, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokra lehetőséget nyújtó helyiségeket, illetve csoportszobát alakítanak ki.– Nagy összefogás kellett a projekt megvalósításához – mondta el Bella Zsolt intézményvezető. – Hiába szerették volna ugyanis, hogy a tanítás kezdetére befejeződjenek a munkák, sajnos ez nem így alakult. Két hónapig összevonva, Szentjánoson a központi iskolában és a művelődési ház három termében tartották meg az órákat.Az épület felújítása azonban csak az első lépés volt. Konkrét tervek még nincsenek, ám lehetne még mit újítani az épületen. A folytatás szándékát pedig mind az önkormányzat, mind a tankerület megerősítette.