Molotov-koktél a megyei halőr autójára: az ügyben felfüggesztették a nyomozást, elismerés a megtámadott vezetőnek

Használhatatlan lett az autó - korábbi felvétel

Rangos megyei elismerést kapott a napokban a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetségének halőri csoportvezetője, Prém Árpád, aki a megyei közgyűléstől a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj védelmi-rendészeti tagozatát vehette át – szinte ezzel egy időben kiderült, hogy a rendőrség egy év után sem találja autója felgyújtóit, s felfüggesztette a nyomozást.Bár halászati őrként dolgozik – ahogy a díj indoklásaként is elhangzott –, „rendészeti feladatának ellátása során nemcsak a hal, hanem a vad, az erdő és egyéb természeti értékek védelmében is segít. Számos nagy értékű és összetett bűncselekményt tárt fel pályafutása során." Vélhetően éppen ez volt a háttérben, hogy tavaly május elején, az éjszaka közepén a háza előtt álló autója ablakát betörték, majd Molotov-koktélokat dobtak a kocsijába. A korábban miniszteri elismerést is kapott halőr egyterűje teljesen kiégett, majdnem a házára is átterjedt a tűz (Kisalföld, 2018. május 5.). Szigorú vizsgálatot sürgetett akkor az ügyben az agrárminiszter, s a Magyar Országos Horgász Szövetség is kiállt mellette, ígérte, anyagi támogatást biztosít a halőrnek a rendőrségi vizsgálat befejeztével – úgy tudjuk, a segítség részletei körvonalazódnak. Ugyanis a napokban kézhez vett rendőrségi határozat szerint a vizsgálatot öt évre felfüggesztették.

Csalódott vagyok a felfüggesztés miatt, de nem haragszom a rendőrségre. Bár megneveztem egy lehetséges elkövetői kört, s úgy tudom, a telefonos cellainformációk alapján beigazolódott a gyanúm, a jogszabá-

lyok alapján ez nem elég. A megyei és az országos horgászszövetség is korrekt volt az ügyemben. Az eset után egy kérdés fogalmazódik meg bennem: az állami vagyont védő halőrt, családját, értékeit ki védi meg a bűnözőktől?"

Kettős érzés – Prém Árpád a megyei elismeréssel. Autójába tavaly Molotov-koktélt dobtak – az elkövető azóta sincs meg.

Hozzátette, a tavalyi támadás sem rettentette el, azóta közösen két elektromos orvhalász csapatot fogtak, akik sok tízmilliós kárt okoztak már az államnak a halak rablásával.A mostani megyei díj indoklásában az szerepel: „Prém Árpád élete a hal, a vad, az erdő, a természet védelmével forrt össze a több évtizedes pályája során. Munkáját nagy elhivatottsággal, kimagasló eredményességgel végzi. Igazi csapatember, kiváló kolléga. A megyében több száz elkövetőt adott át kollégáival a hatóságoknak, amellyel több száz millió forint értékű állami vagyont védtek meg."