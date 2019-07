Modern komplexum várja a sportolni vágyókat Mosonszolnokon

Jótékony célt szolgált a hétvégén megrendezett pályaavató ünnepség. A bevételből és a sportegyesület támogatásából összesen 200 ezer forintot ajánlanak fel a rendezők a mosonmagyaróvári Karolina Kórház alapítványának. A mérkőzésre kilátogató nézőket a szervezők egy tál étellel is vendégül látták a meccs után. A tűzhely mögött serénykedett maga a Mosonszolnoki Sportegyesület elnöke, Lachmann János is.

A teljesen felújított futballpályán a testvértelepülés, Szímő ifjúsági csapata játszotta a felvezető mérkőzést. Majd a Ferencváros szeniorcsapata lépett pályára. Lachmann János, a Mosonszolnoki Sportegyesület elnöke köszöntötte a vendégeket az ünnepélyes pályaátadón.



– Az elmúlt 15–20 évben leromlott futballpályát újítottuk fel, hogy élvezet legyen rajta játszani. Az elmúlt években kialakítottunk már műfüves pályát, öltözőket bővítettünk, fedett lelátók és világítás készült. A beruházás és felújítás fénypontja ez a pálya, az új öntözőrendszerrel és a mellette kialakított edzőpályával – mondta el Lachmann János, a Mosonszolnoki Sportegyesület elnöke.



– Mosonszolnok az elmúlt tíz évben kézzelfogható példája lett annak, hogy hogyan lehet és kell fejleszteni a sportot. Minden lehetőséget megragadnak, ami a fejlődést szolgálja. Külön érdemes megemlíteni, hogy egy ilyen alkalmat is létrehoznak, amivel jótékony célt is szolgálnak – köszöntötte a megnyitón a vendégeket Széles Sándor a Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség képviseletében.



– A jövőnek fektettünk be. A beruházás motorja pedig a sportegyesület volt. Fontos, hogy az itt élők megtalálják a regenerálódás lehetőségét. Sportcsarnokkal kezdtük a fejlesztéseket, saját horgásztavakat alakítottunk ki. A sportkomplexumhoz is sok támogatást adtunk. A mai pálya a taorendszeren keresztül valósult meg. A megyei labdarúgó-szövetség támogatása és az önkormányzat önrésze is kellett hozzá. Ez a minőségileg jobb focipálya segít minket abban, hogy olyan edzésmunkát végezzünk, ami elvezet a sikerhez. A vezetőség az első lépést megtette. Most a sportolókon a sor – köszöntötte Török Sándor polgármester a résztvevőket és sportrajongókat.

„Köszönjük, hogy bennünket választottak a pályaavatóra. Nemcsak nekünk szól ez, hanem a klub hagyományának is" – mondta el Bánki József a Ferencvárosi Torna Clubtól.



Szímő testvértelepülésről is sokan eljöttek és a mosonmagyaróvári Karolina Kórház főigazgatóját, Bertalan Istvánt is vendégül látták a rendezvényen. Jelen voltak azok a vállalkozók, önkéntesek is, akik segítettek a pálya felújításában. A pályaavató mérkőzés előtt a mosonszolnoki csapat ajándékkal köszöntötte a Fradi legendáit. A meccs részleteiről napilapunk sportrovatában olvashatnak. A barátságos találkozó után sok közös fotó készült a rajongókkal, a nézőket a szervezők egy tál étellel is vendégül látták. Hatféle fogás közül lehetett választani.