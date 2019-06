Miniszteri látogatás az MKC NB I-es női kézilabdacsapatnál

Mosonmagyaróváron közös ügy a kézilabdacsapat sikeres jövője: (balról) Nagy István miniszter, Horváth Cs. Attila klubelnök, Árvay István polgármester.

Az elnökségi és a felügyelő bizottsági tagok, valamint a menedzsment munkatársai értekeztek, s az eseményt megtisztelte aktív jelenlétével dr. Nagy István miniszter, országgyűlési képviselő és dr. Árvay István, Mosonmagyaróvár polgármestere.Horváth Cs. Attila, az MKC elnöke köszöntötte a jelenlévőket és számolt be arról, hogy az idei TAO-pályázat sikeres beadása mellett, több szponzori tárgyalást is folytatnak. A megújult klubvezetés célja, hogy egy három éves szakmai koncepció mentén haladjon, s ennek megvalósulása érdekében kell összefogással megteremteni az ehhez szükséges anyagi feltételeket.- Köszönettel tartozunk a klubvezetésnek - külön kiemelve Horváth Cs. Attila elnök urat -, a szakmai stábnak, a csapatnak, hiszen két esztendő alatt, egy minden szempontból válságban lévő, az első osztályból kiesett egyesületből, mára egy biztos alapokon nyugvó, népszerű, fejlődő élvonalbeli együttes lett.- Országszerte büszkeséggel hallom a dicsérteket és az elismerő szavakat az MKC szereplését illetően. Természetesen örömmel ajánlom fel a segítségemet abban, hogy a klub működése zavartalan legyen a jövőben.Bár még mindig egy nagyon fiatal egyesületről beszélhetünk, boldogsággal tölt el az MKC egyre népesebb szurkolótábora, valamint a klub bővülő utánpótlás bázisa, amelyből információim szerint, már most néhányan, az elmúlt idényben bravúrosan szereplő felnőtt csapattal kezdhetik meg a nyári felkészülést.- Én magam is nagyon szeretek az MKC mérkőzéseire járni, hiszen itt remek dolog hallani és kiabálni, hogy „Hajrá, Mosonmagyaróvár!" – kezdte dr. Árvay István. - Az MKC a városban, a régióban több ezer ember szórakozását, sportélményét, örömét szolgálja, nem túlzás, sokaknak szinte életévé vált a csapat, ezért kiemelten fontos számunkra. A lehetőségeink szerint eddig is maximálisan támogattuk a klubot, és ez természetesen így lesz a továbbiakban is. Az önkormányzat segítsége mellett azonban fontosnak érezzük, hogy városunk eredményes cégei, vállalkozásai is az együttes mellé álljanak. Egy stabil, kiszámítható gazdálkodással ugyanis meg lehet célozni a középmezőnyt ebben az egyébként bombaerős magyar bajnokságban. Kijelenthetem, a menedzsment és a szakmai stáb remek munkát végzett az elmúlt időszakban, ezért a mai élsporthoz elengedhetetlenül szükséges anyagi háttér biztosításában, mindenképpen számíthat a város együttműködésére.