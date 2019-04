Miniszteri elismerés 38 év hivatástudatáért

Herberger Árpádné tevékenysége, eltökéltsége követendő példa az egészségügyi szakemberek számára.

A magyar ápolók napján miniszteri elismerő oklevéllel jutalmazták a Karolina Kórház ápolási igazgatóját kiemelkedő és példamutató aktivitásáért. Herberger Árpádné Blanka 38 éve dolgozik az egészségügyben. Pályája első felében, közel 27 éven keresztül a sebészeti betegek ellátásával foglalkozott mint ápoló, később pedig műtős szakasszisztensként segítette a páciensek mielőbbi felgyógyulását. Szervezőkészségét, menedzseri képességeit már a műtői szolgálat éveiben is kamatoztatni tudta, hiszen főműtősnői, később pedig a plasztikai sebészet műtője szakmai vezetői feladatainak ellátásával bízták meg.2013-tól tölti be a mosonmagyaróvári kórház ápolási igazgatói pozícióját. Az ápolásmenedzsment mindennapi kihívásain túl kórháza minőségirányítási és az ápolási osztály vezetői feladatait a mai napig ellátja.– 1981-ben kezdtem a pályát, amikor még mi voltunk a nagybetűs nővérek. Presztízst jelentett akkoriban ápolónak lenni. A hivatásunk szeretete nélkül nem tudnánk ellátni szép, de kihívásokkal teli, nehéz feladatainkat. Úgy gondolom, hogy tudásban az egészségügy területén lehet a legszembetűnőbben fejlődni. Egyébként is hiszek az élethosszig tartó tanulásban. Az ember teszi a dolgát, magam már harmincnyolc éve, és mindezt megkoronázza ez a miniszteri elismerés. Lelket simogató ez a kitüntetés, mely a közel négy évtized után is erőt ad a kihívások előtt, ugyanakkor azt is jelzi, hogy jó úton haladunk – fejtette ki a díjazott.Herberger Árpádné ápolási igazgatóként a betegellátás minőségét, fejlesztését, színvonalának emelését tűzte ki célul. A mai nehéz humánerőforrás-helyzetben is sikerült a kórház aktív és krónikus osztályai részére a szakdolgozói feltételeket biztosítania. Az Ápolásfejlesztési és Oktatási Munkacsoport vezetőjeként a szakdolgozói továbbképzést elsődleges feladatnak tekinti. Rendszeres előadója és üléselnöke a megyei szakdolgozói továbbképző napoknak, értekezleteknek.Nagy hangsúlyt fektet a jó közösség megteremtésére, a csapatépítés kiemelt területe munkájának. Az évenként megszervezett jótékonysági Karolina-bál, nővérnap, a dolgozóik gyermekei részére megrendezett Mikulás-nap és a nyugdíjasnap is ennek a törekvésnek az elemei. Jó kapcsolatot ápol az egészségügyi szervezetekkel. 2014 óta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Etikai Bizottságának tagja. 2017-ben a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai díjjal jutalmazta.