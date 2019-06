Menyasszonyi fürtöket kapott nászajándékba a mosonmagyaróvári lány

A két lány egy éve ismerte meg egymást. Zsófit (jobbra) megérintette Evelin története.

A jánossomorjai származású, életvidám, mindig mosolygós Evelinnek derékig érő haja volt gyermekkora óta. „Imádtam. Szerettem vele babrálni, befonni, begöndöríteni" – mesélte.Evelinnél 2017 telén Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak, 2018 januárjában már kemoterápiás kezelésre járt, s ekkor úgy döntött: levágatja a haját. „Akkor is mosolyogtam, mikor fülig érőre vágattam a hajam. Így vagy úgy, a saját döntésem volt. Legalább nem a hosszú szálakat láttam mindenhol" – mesélte Evelin.„A 45 centiméteres copfom a szekrényben pihen. Zavart, hogy mindenhol haj volt. Nem volt olyan pillanat, hogy ne maradt volna egy marékkal a kezemben, ha beletúrtam a hajamba. Folyamatosan porszívóztam a házat, az ágyammal kezdve. Rossz volt látni, mikor már kilátszott a fejbőröm. Akkor vágattam kopaszra. Úgy érzem, könnyebb volt így. Nem volt minden tele hajjal, nem kellett végignéznem, hogy foltokban van csak hajam" – idézte fel Evelin.Az eltelt idő nehéz és embert próbáló volt számára, de szerencsére a legutóbbi kontrollon is azt mondta neki a kezelőorvosa: minden rendben van.Az életvidám Evelin az esküvőjét szervezi jelenleg is. Vőlegényével július 13-án mondják ki a boldogító igent, s úgy állhat az oltár elé, ahogyan gyermekkorában megálmodta: hosszú hajjal, hófehér ruhában.Evelin Zsófihoz jár személyi edzésre Mosonmagyaróváron, aki szívet melengető ajándékkel lepte meg. Zsófi úgy döntött nemrégiben, hogy derékig érő haját levágatja, s az ötvencentis copfot nekiadja Evelinnek, aki az esküvőjére felrakathatja a fiókban pihenő sajátja mellé.„Ha egyszer visszanézem a rólam készült képeket, nem szerettem volna, ha csak az esküvőmön van rövid hajam. Zsófi pedig odaadta a sajátját. Majdnem elsírtam magam, amikor mondta az edzőteremben" – mesélte Evelin.„Evelin minden edzésen elmondta, hogy milyen szép a hajam, s volt, hogy poénosan megkérdezte, nem adom-e neki. Aztán egyik reggel felkeltem és mondtam a barátomnak, hogy levágatom a hajam. Felvettem a kapcsolatot a fodrászával, hogy megoldható-e, azt mondta, igen. Este edzésen pedig mondtam Evelinnek, megkapja tőlem. Először nem akarta elhinni" – tudtuk meg Zsófitól.A két lány edzésen találkozott először közel egy éve, Zsófi is ekkor tudta meg, mi történt Evelinnel.„Azért döntöttem így, mert megkedveltem Evelint, s nekem ez nem nagy áldozat. Ha ő hosszú hajat szeretne az esküvőjén, s ehhez hozzá tudtam járulni, akkor örülök" – emelte ki Zsófi.A két nő úgy tervezi, hogy az esküvő után vándorútra bocsátanák a copfot, s olyannak ajánlanák fel, akinek szintúgy szüksége van rá, mint Evelinnek volt.