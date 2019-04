Megújult a városháza Lébényben

Meghívottak és vendéglátók együtt vágták át a városházán a szalagot.

Rendhagyó avató keretében adták át a napokban a felújított városházát Lébényben. A meghívottak – köztük Nagy István agrárminiszter, Széles Sándor kormánymegbízott és Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke, a hivatal dolgozói és a helyiek együtt vágták át a nemzeti színű szalagot.Nagy István, a térség országgyűlési képviselője elmondta: ha egy település fontosnak tartja, hogy központi épülete megszépüljön, az mindig példaértékű és azt jelzi, hogy az önkormányzat gondos gazda.– Az energetikai felújítás külön üzenet, mivel az energia és a környezetvédelmi kérdések ma különösen hangsúlyos szerepet játszanak, s itt mind a kettőre jó példát látunk – emelte ki az agrárminiszter.Németh Zoltán hozzátette: örömteli, hogy az utóbbi időszakban olyan területfejlesztési források érkeznek a térségbe, amire eddig nem volt példa. Az energetikai felújítások a klímavédelem szempontjából is fontosak és hozzájárulnak a megyei klímastratégia megvalósulásához. Széles Sándor a lébényi beruházással kapcsolatos állhatatos munkát dicsérte, s azt kívánta, hogy ez a hit maradjon meg a további építkezéseknél is.A lébényi városháza felújításának menetét dr. Tóth Tünde jegyző és Kovács Gábor polgármester részletezte. A helyi önkormányzat 2016-ban nyújtott be támogatási kérelmet a hivatal épületének energetikai célú felújítására. A pozitív döntés 2017 májusában született meg az ötvenmillió forintos támogatásról, s tavaly májusban írták alá a vállalkozói szerződést.A beruházással a városvezetés régi terve valósult meg, melynek keretében a külső határoló szerkezetek (homlokzat és nyílászárók) egy 1930-ból származó képeslap nyomán újultak meg. A világítást korszerűsítették, valamint napelemes rendszert helyeztek el. Mindezek eredményeként sokat javult az épület energetikai besorolása. A pályázati támogatást további nyolcmillió forinttal egészítette ki a város.A munkát tavaly augusztus végén fejezték be. Hogy az átadóra eddig kellett várni, azzal indokolták, hogy mostanra varázsolták otthonossá a dolgozók a munkahelyüket. Nőnapra virágokat és növényeket vásároltak, amiket együtt ültettek el. Érdekesség, hogy irodákat is átcsoportosítottak a funkcionalitás jegyében. Ahogy az is, hogy a több mint százéves épületben talált régi kincsek közül többet megmentettek az utókornak. Így egy rozsdás páncélszekrényt, egy ütött-kopott órát vagy a valamikori padlásfeljáró eredeti faszerkezetét.