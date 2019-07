Még zárva a megálló Rajkán

„Három hónapja zárták le Rajkán a Bem utcai buszmegállót. A térkő és az aszfaltburkolat között egy harminccentis aszfaltcsík hiányzik, amit nem fejeztek be a felújítás során. Ezért azóta sem állhat meg biztonságosan a busz. Mi akadályozza, hogy a munkát befejezzék?" – érdeklődött rajkai olvasónk. Hozzátette: itt nemcsak az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. buszai, hanem a pozsonyi busztársaság járművei is megállnak.A Kisalföld a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályától kért és kapott tájékoztatást: „Rajkán a jelzett autóbusz-megállóhely öblében a térkő burkolatot javítottuk. Az aszfaltozási munkákat várhatóan ezen a héten fejezzük be, ezért pár napig még kérjük a közlekedők türelmét."