Még képlékeny a jövő évi városi kassza Mosonmagyaróváron

A jövő év egyik nagy beruházása Mosonmagyaróváron az egykori Kai- ser-telep felújítása lesz.

A napokban tárgyalta a képviselő-testület Mosonmagyaróvár jövő évi költségvetési koncepcióját. Amint Németh Sándor (MPKE) kifejtette: ebben veszik számba a célokat. Finanszírozási oldalon még sok a bizonytalanság, ugyanakkor sok változás is várható 2019-ben. A szociális hozzájárulási adó és egészségügyihozzájárulás tekintetében a legjelentősebb változást az „új szocho" törvény hozza, amely összevonja e kettőt januártól. Az őszi adócsomag alapján ennek mértéke 19,5 százalék marad és várhatóan 2019. július 1-jével 17,5 százalékra csökken. Az adózás további területein is életbe lépnek változások az év elejétől.A város érezhető növekedésével foglalkozni kell – vélekedett Szabó Miklós (MPKE), aki arról is érdeklődött, mennyi taopénzhez jutottak a mosonmagyaróvári egyesületek.A bérek növekedésével egyetértett a képviselő. Ezt tartja az egyik fő iránynak Árvay István polgármester is a jövő évi költségvetési koncepcióban, mely jelenleg még képlékeny. A városvezető arról beszélt, hogy évente legalább tízszázalékos béremelést tűztek ki célul dolgozóiknál. Három évvel ezelőtti vállalásuk, az összességében 36 százalékos emelés így teljesülhet. Ez ugyanis megtartó erőt jelent. A hatása már érezhető, hiszen a városházán a kritikus hat százalék alá csökkent a fluktuáció. Reményeit fejezte ki, hogy a szociális ágazatban is el tudják érni ezt.Számos feladat jövőre valósulhat meg. Ezek költsége még szintén nem ismert. Ilyen például a munkásszálló bővítése, az egykori Kaiser-telep vagy a Mofém-kultúrház felújítása. Esetükben az elnyert pályázat mellett várhatóan jelentősebb összegben önerőt is kell a városnak biztosítania. A polgármester a közlekedési infra-struktúra fejlesztése mellett még néhány megoldandó kérdést említett. Mint a Mosonvár utca 5. szám alatti egykori uradalmi tiszttartóház vagy a Hunyadi-kollégium sorsa.A jobbikos Jávor Miklós kérdésére, miszerint az önkormányzati szférában várható-e leépítés, a polgármester nemleges választ adott. Szabó Miklós taóval kapcsolatos felvetésére pedig azt mondta, erről pontos kimutatás készült, mely Iváncsics János alpolgármesternél elérhető.