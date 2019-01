Masnikkal a rákmegelőzésért

A Kisalföld mosonmagyaróvári szerkesztőségében is fogadtuk a lébényi akció képviselőit.

Méhnyakrákban évente 1000– 1200 nő betegedik meg, és évente 400-an halnak meg ez okból. Az évenkénti méhnyakrákszűrés minden nő életében fontos, hiszen a korai stádiumban végzett kezelés a kulcs a teljes gyógyuláshoz. A megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet az európai méhnyakrák-megelőzési hét, melyhez Lébény idén harmadszor csatlakozott. A kisgyermekes édesanya, László-Rosta Zsanett saját történetével is küzd a nőknél egyik vezető halálokot jelentő betegség ellen. A megye legifjabb városa ebben már korábban melléállt.A helyi közösségi házba (Akácfa utca 76.) csütörtök délután 5 órától méhnyakrák-megelőzési rendezvényre várják az érdeklődőket. Idei vendégük Tóth Icó, a Mályvavirág alapítvány elnöke. Itt díjazzák az óvodások és iskolások rajzpályázatra beküldött alkotásait is. Az alkalomra egyébként Kovács Gábor polgármester – aki kezdetek óta támogatója a kezdeményezésnek – egy újabb mesét is alkotott.A csütörtöki rendezvényt megelőzően a lébényi akció szervezői turnéra indultak a térségben. Zsanett mellé csatlakozott Árendás Anikó kulturális és Pusztai Dóra polgármesteri referens. Tájékoztató kiadványt, mályvaszínű kitűzőket vittek Máriakálnokra, a kimlei LEADER-egyesülethez. Mosonmagyaróváron ellátogattak a városházára, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménybe, az Egészségfejlesztési Irodába, a Példa egyesület, a Moson Megyei Nők Egyesülete képviselőihez, valamint a Kisalföld mosonmagyaróvári szerkesztőségében is fogadtuk őket. Minden helyszínen két-két gyöngyszemet fűztünk fel, s így egy karkötő készült. A karkötővé fűzött gyöngyszemek az összefogást jelképezik.