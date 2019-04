Makettolimpia jöhet Mosonmagyaróvárra

A versenyen különböző kategóriákban indulhatnak a nevezők: harcjárművek, repülők, figurák, polgári járművek, hajók lekicsinyített másai mérettetnek meg.

24 órás verseny



Idén újdonságként az SMR támogatásával 24 órás makettkészítő versenyt is hirdetnek (interneten április 26-ig lehet regisztrálni, a rendezvény helyszínén április 27-én 11 óráig). Suri Balázs a suribalazs@gmail.com vagy a 06-20/267-2722-es telefonszámon nyújt bővebb tájékoztatást.

Az elmúlt két évtized során a Mosonmagyaróvári Makettező Egyesület által elindított makettkiállítás és verseny Európa egyik legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát. Néhány éve az ezreket vonzó program belépett a városi nagyrendezvények sorába. Április 27–28-ra újra megtelik a Lajta-parti város a több mint harminc országból érkező vendégekkel. Erről tartottak sajtótájékoztatót a napokban a rendezvény helyszínén, az UFM-arénában.Tavaly több mint nyolcszáz nevező hozta el kétezernél is több alkotását, s idén is hasonló számú versenyzőt várnak – összegezte Egresi András egyesületi elnök, megjegyezve, hogy miután már Ázsiát is meghódították tavaly, tulajdonképpen a világ minden pontjáról érkeznek makettezők.A főszervező kiemelte: az idei rendezvény tétje nem kevesebb, mint hogy jövőre Mosonmagyaróvár adhat-e otthont a következő makettolimpiának. Ugyanis ezúttal ellátogatnak a mosonmagyaróvári versenyre a döntnökök. Kelet-Európában még nem szerveztek olimpiát, továbbá a programot ismerve mi is drukkolunk ezért a nem kevés felelősséggel járó eredményért.A gyermekekre is külön figyelmet fordítanak, hiszen az egyesületi elnök szerint az utánpótlás-nevelés is fontos feladatuk. A Flesch Kft. ügyvezetője, Csiszár Péter arról beszélt, hogy a kiállítás szezonnyitó rendezvény, mely mellé három éve büszkén álltak oda. Példa nélküli rendezvény a Nyugat-Dunántúlon, mely mintegy négyezer vendégéjszakát ad – értékelte a jelentős turisztikai vonzerővel bíró kiállítást Pető Péter, a megyei közgyűlés alelnöke. A makettezők ünnepe mellé állt az önkormányzat és a Flesch is, az anyagi támogatás mellett a szervezésben is segítene, a jövőben is – hangsúlyozta Árvay István mosonmagyaróvári polgármester. Hozzátette: a makettegyesületnek a Civil Házban is helyet biztosítanak.