Lush, a koszovói sövényszobrász

Skeli Lush keze munkáját dicsérik a város szépen nyírt sövényei.

A Malomszer utca és a Cserháti Sándor utca találkozásánál már három éve kurta farkú az egyik cserje. A bokor metszéséhez Skeli Lushnak csak egy vágógépre van szüksége. Elmondása szerint a hobbija a munkája is egyben. Közel 10 éve dolgozik a város közterületein és az ő keze munkáját dicsérik a település sövényszobrai, így a képen látható disznó is.A késő tavasz és kora nyár kiválóan alkalmas a cserjék nyírására, mert a tavaszi növekedés után lehet igazán látványosan alakítani a növények formáját. A cserjék metszésével még vonzóbb a szemnek a növény. A sövényt többségében doboz vagy gömb alakúra metszi. Spirál alakú örökzöld és gömb alakú díszfa sem okoz neki gondot.Egyszerűnek tűnik, de könnyen „lyukas" vagy csupasz lehet a sövényszobor, ha nincsen nagy gyakorlatunk a nyírásban. Figyelni kell a növény elágazó szerkezetét, hogyan jönnek ki az ágak, levelek és milyen irányba mutatnak vagy növekednek. Figyelembe kell venni a bokor vagy fa természetes alakját.Növényfajtától függően 2–6 hetente kell nyírni a sövényt. Skeli Lush rögtön a vágógép után nyúl, amikor valamelyik cserje formája már „kócos".– A disznó 193 kilós, Landrace fajta és hároméves – mondja kacagva Skeli Lush, aki évek óta nyírja a közterek sövényeit szebbnél szebb formákra. Lush egyébként Koszovóban született és nemrég megkapta a magyar állampolgárságot. Korábban sofőrként is dolgozott, most pedig a hobbija a munkája a Városüzemeltető és Fenntartó Kft.-nél.