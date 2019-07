Lufikkal a világnapon

Az ENSZ határozata szerint 1988 óta tartják a drogfogyasztás elleni küzdelem nemzetközi világnapját, melyhez hazánk 1997-ben csatlakozott először.A mosonmagyaróvári DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat munkatársai is rá kívánják irányítani a figyelmet a világnap keretében a téma fontosságára. Évekre visszanyúló hagyomány, hogy a Kéklámpás Nappal összefonódik a kábítószer-ellenes világnapra történő megemlékezés. Így ez a program a társhatóságokkal, szervezetekkel való közös munka egyik jelképe is.Minap a Mosoni-Duna partjára várták az érdeklődőket. A szolgálat munkatársai arról számoltak be a Kisalföldnek, hogy gyerekekkel közösen motivációs lufikat engedtek fel az ügyfeleik tiszta életre buzdító üzeneteivel. Többek közt az alábbi gondolatokat fogalmazták meg: „Tűzz ki célokat!" „Értékeld önmagadat!" „Tanulj meg nemet mondani!" „Mindig van kiút!" „Ne úgy élj, ahogy mások gondolják!"Kézműves-foglalkozásokkal készültek a gyermekek számára, ezenfelül pedig egy közös rajz megalkotására is buzdították mind a gyerekeket, mind a szülőket. Ennek célja, hogy oldják a téma tabu jellegét. Illetve, hogy a szülőkkel egy közös beszélgetést kezdeményezhessenek, melynek során tájékoztatást nyújtottak a DrogPont szolgáltatásairól.– Az érdeklődők számára elmondtuk, hogy a munkánk során elterelést (megelőző-felvilágosító szolgáltatást) végzünk. Jeleztük, hogy gond esetén önkéntesen is felkereshetnek minket szerhasználattal, függőségekkel kapcsolatban. Az általunk végzett prevenciós tevékenységekről is szót ejtettünk. Nagy öröm számunkra, hogy egyre több fiatal köszön ránk ismerősként a városban, illetve fordul kérdésekkel felénk. A szülőkben igyekszünk tudatosítani azt, hogy az ő szerepük is nagyon fontos. Hiszen megfelelő odafigyeléssel, gondoskodással és példamutatással történő nevelés során megalapozzák gyermekük világképét. Mindezzel önbizalomban erős, „nemet mondani tudó", tervekkel és célokkal rendelkező, egészséges felnőtteket nevelhetnek – részletezte érdeklődésünkre Tóth Krisztina, a DrogPont szakmai vezetője.Ugyanakkor a szakemberek felhívták a figyelmet még arra is, hogy törekedjünk a szülő és gyermek közötti bizalom építésére és annak megtartására.A DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat Mosonmagyaróváron, a Kormos István-ltp. 7. szám alatt működik. A +36-96/566-132-es telefonszámon, az info@drogpont.hu e-mail-címen érhetők el.