Lajta-túrával indul a Voluta

Immár hagyományosan a Lajta-túrával startol a Voluta fesztivál csütörtökön. Bárdosi Zoltánnál, a vízi túra vezetőjénél érdeklődtünk, mire számíthatnak azok, akik holnap folyóra szállnak Királyhidánál (Bruckneudorf).



– A Lajta-túrák szervezése korábbra nyúlik vissza, mint a Volutáé. A napokban bejártuk a folyót előzetesen. Ugyan egy hónapja tisztították, néhány kritikus pontot még találtunk. Ezeket jeleztük és így várhatóan jól járható lesz a Lajta teljes szakasza. Tavaly olyan elzáródásokat, beszakadásokat találtunk, amik miatt a túrát le kellett mondanunk – hangsúlyozta a túravezető.



Bárdosi Zoltán arról is beszélt, hogy a kétnapos vízi túrán már eveztek olyanok is, akik akkor szálltak először kenuba vagy nem rendszeres evezők. Ugyanakkor visszajáró túrázók is részt vesznek a kétnapos programon.

A Leitha-Lajta Projekt révén a folyó menti települések polgármestereivel is jó kapcsolatot ápolnak. Ennek is köszönhető, hogy már évek óta a zurányi (Zurndorf) táborozóhelyen éjszakáznak.



A Lajta-túra résztvevői pénteken érkeznek meg az Itató-szabadstrandhoz, ahová várják továbbá a „Gurul a város" program keretében a kerékpárosokat is. A „gurulók" pénteken este fél 7-kor az UFM-aréna parkolójából indulnak, s mintegy 16 kilométeres távot tesznek meg a rendőrség biztosítása mellett.



A fesztiválon pénteken este 8 órától a Band of Streets, a Paddy and the Rats, valamint DJ Segesväri és DJ Vinisoundz szórakoztat.



Szombaton délelőtt 9 órától dobszóra ébred a sárkány. Hohner Barbara szervező tájékoztatása szerint 29 hajóegység száll versenybe nagyhajómix kategóriában, a férfiaknál és nőknél is négy-négy hajóegység versenyez ugyanitt.



Hét csapat mérkőzik meg a kishajóknál mix kategóriában, akárcsak a kétezer méteres üldözéses versenyben nagyhajókkal. Idén újdonságként a diákok a felnőttfutamok között mutathatják be gyorsaságukat.

Szintén új elem a Szigetköz Cross Challenge akadálypálya, a vízi dodzsem, de óriásfajátékokkal, kosaras körhintával is várják a családokat.



Este a Bikini-koncert mellett DJ SID és DJ Conaty biztosítja a talpalávalót a mulatni vágyóknak. A Mosonmagyaróvári Ütőegyüttes felvonulással készül ezúttal is.



Lesz még kispályás labdarúgó- és strandröplabda-bajnokság is. Amint azt már szintén megszokhattuk, a hagyományos tűzgyújtás sem maradhat el az igazi volutás hangulathoz.