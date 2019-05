Közel 100 diák kísérte figyelemmel a különleges halászélményről való megemlékezést Ásványrárón

Az eseménynek egy különleges halászélményről való megemlékezés adta az apropóját: a Szigetközben 1958. májusában két helyi halász egy 230 cm hosszú 102 kg súlyú vizát fogott ki.

Vizeink jó állapotba helyezéséhez alapvetően szükséges a halak számára a táplálkozási, szaporodási és vándorlási feltételek biztosítása - tájékoztat az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, aki a Szigetközi Vízpótló Rendszerek rehabilitációja során több halátjárót létesített.Fontosnak tartják, hogy a létesítmények jelentőségéről tájékoztassák az itt élőket, különös figyelmet fordítva a tanuló ifjúságra. A térségben élő halfajok közül az igazgatóság az idei évben a tokfélék jelentőségére, fontosságára, különös tekintettelA tokfélék közül a viza, a vágótok, a sőregtok és a simatok - kihalás szélén álló, veszélyeztetett különleges őshonos halfajok a túlhalászat, az orvhalászat és a vándorlási útvonaluk megszakítása miatt tűntek el a hazai vizeinkből. Kialakulásuk a dinoszauruszokig vezethető vissza, azaz több mint 200 millió éve élnek velünk együtt.A Duna-menti országok és az Igazgatóság is jelentős erőfeszítéseket tesznek ezen fajok fenntartására. Vizeink hosszú-távú vándorainak egyik legkülönlegesebbikje a Szigetközben korábban gyakran megforduló viza.A keddi rendezvényen Németh József ÉDUVIZIG igazgató köszöntötte a gyerekeket és a meghívott vendégeket, valamint Pannonhalmi Miklós szakértő felhívta a figyelmet az őshonos halfajok védelmére, vándorlási útvonaluk helyreállításának fontosságára.Az igazgatóság elkészítette a kifogott hal sziluettjét és május 28-án elhelyezte az Ásványrárói Halátjáró térségében, melyet kisiskolások kísérhettek figyelemmel.A rendezvényre közel 100 tanuló érkezett a Győr-Ménfőcsanak Petőfi Sándor Általános Iskola, a győrszentiváni Móricz Zsigmond Általános Iskola és a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskolájából.A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson Sopron Megyei Szövetségének jóvoltából 100 darab előnevelt kecsegét is telepíthettek a tanulók a Dunába.A rendezvény sikeréhez hozzájárult a Lipóti Termálfürdő Kft is. A gyerekek örömmel vettek részt a színes programban, melynek során a haltelepítés és a sziluett kihelyezése mellett megtekintették a halátjárót, megismerték annak jelentőségét.Forrás: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság